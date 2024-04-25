آسيا في مهب الريح .. الأهلي ينتكس أمام الرياض!

الأهلي يسقط أمام الرياض بهدفين...

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سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الرياض، بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وبتلك النتيجة تجمد رصيد الراقي عند النقطة 52 في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع، لكن العميد لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، ليصبح مقعد الأهلي في النسخة المقبلة من النخبة الآسيوية مهددًا حال فشله في الحفاظ على المركز الثالث، بينما وصل الرياض إلى النقطة 28 في المركز الرابع عشر.

جاء التهديد الأول في اللقاء بالدقيقة 27، من نصيب الأهلي بعد عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى لها فراس البريكان، برأسية قوية ولكن الكرة ترتطم في العارضة ومرت بسلام على مرمى الرياض.

وفي الدقيقة 39 التحم ميريح ديميرال، مع اينولج موسونا، وسقط الأخير وبعد مراجعة الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء للرياض.

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وفي الدقيقة 42 تقدم بيراما توريه، لتنفيذ ركلة الجزاء، ولعبها على يسار المرمى ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وقبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بدقيقتين، أرسل عرضية من الجانب الأيمن قابلها فرانك كيسيه بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وحاول لاعبو الفريقين خطف هدف التقدم، وبالفعل نجح الرياض في الوصول للهدف، في الدقيقة 84 عن طريق عبد الهادي حراجين، الذي استلم تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، وسددها بشكل أرضي في مرمى ميندي.

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