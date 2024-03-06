"آسيا من حقنا" .. حملة نصراوية لإسقاط العين قبل خوض المواجهة الآسيوية

النصر يسعى للتعويض أمام العين في مواجهة الإياب..

أشاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، بـ"الحملة الجماهيرية" التي يقوم بها عشاق نادي النصر حاليًا؛ وذلك استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي.

النصر يستضيف العين، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بخسارة الفريق الأصفر (0-1).

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "الحملة الجماهيرية التي يقوم بها عشاق النصر، لحضور مباراة الإياب أمام العين؛ ليست للبحث عن فوز في مباراة نصف نهائي فقط!!".

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وأضاف الإعلامي الرياضي النصراوي: "هي حملة؛ لأن الجماهير ترى بأن دوري أبطال آسيا، حق مكتسب للنادي، وتريد تعويض ما ينقص هذا الفريق، بالدعم الكبير".

وشدد عبد العزيز المريسل، على أن نادي النصر، يجب أن يفوز قبل أن تبدأ مباراة الإياب أمام العين؛ وذلك بهذا الدعم الجماهيري الهائل.