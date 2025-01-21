آرني سلوت: محمد صلاح يتحول إلى وحش في هذه الحالة!

ليفربول يستعد لمواجهة حاسمة أمام ليل

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، على لاعبه المصري محمد صلاح ووصفه بـ"الوحش" في التدريبات، وذلك قبل مباراة الفريق أمام ليل الفرنسي، في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ليفربول ضيفه ليل على ملعب "أنفيلد"، مساء الثلاثاء، وعينه على تعزيز صدارته لجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، والتي يحتلها حاليًا برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، وبفارق 3 نقاط عن وصيفه برشلونة.

وقال سلوت في تصريحاته لشبكة "TNT Sports": "ما يميز صلاح هو قدرته على المواجهة الفردية وكذلك تمريراته الرائعة. توقيت تمريراته يجعل من الصعب على المدافعين التعامل معه، خصوصًا عندما يقوم بالتمرير للاعبين مثل تمريراته لكودي جاكبو".

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وأضاف سلوت: "في التدريبات، عندما يتعلق الأمر بالتسديد، هو بالفعل جاهز ويؤدي بأفضل طريقة ممكنة. خلال الحصة التدريبية أو بعدها، دائمًا ما يرغب في ممارسة التسديد، حيث يتحول إلى وحش. يحب التحدي والمنافسة مع زملائه ليجعل من التدريبات مباراة خاصة، ليرى من يسجل أكثر".

وتابع: "أما في المباريات الجماعية 11 ضد 11، وبين المباريات، لا يمكن القول إنه وحش ولكنه يبذل جهدًا كافيًا ليكون في أفضل حالاته خلال المباريات".

واختتم سلوت حديثه، قائلاً: "بالنسبة لي، الأهم هو الأمد القصير والتأكد من أن اللاعبين يواصلون أداءهم الجيد هجوميًا ودفاعيًا.

نحاول وضع صلاح في تلك المراكز (الأكثر تسجيلاً وصناعةً للأهداف)، ولذا عليه أن يبقى في أفضل حالاته البدنية".ويقدم صلاح هذا الموسم نسخة مثالية، حيث يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 18 هدفًا، بخلاف 3 أهداف أخرى في مسابقات مختلفة، مع 17 تمريرة حاسمة قدمها في 30 مباراة بجميع البطولات.