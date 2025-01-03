ماذا قال المدرب الهولندي؟

كشف الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، بينما تطرق للحديث عن مستقبل الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، الذي ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته عند مواجهة مثيرة أمام غريمه مانشستر يونايتد، الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للقاء: "أي مباراة في الدوري الإنجليزي تكون صعبة، وهكذا الحال أمام مانشستر يونايتد واللاعبون من ذوي الجودة يشعرون أنها فرصة لجعل جماهيرهم فخورة بهم مرة أخرى. الأهم بالنسبة لهم الفوز في أنفيلد، يجب أن نكون مستعدين جيدًا حقًا".

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وسئل المدرب الهولندي عن الظهير ترينت ألكسندر آرنولد ومستقبله مع الريدز، ليرد: "أستطيع أن أخبرك أن أرنولد سيلعب يوم الأحد! وآمل أن يقدم نفس أداءه في النصف الأول من الموسم، لقد رأيتم مدى رغبته في التواجد هنا والفوز هنا. لقد رأينا جميعًا ذلك في مباراة وست هام، التمريرة التي منحها لمحمد صلاح.. أراه في التدريب كل يوم، يبذل قصارى جهده، وسيلعب يوم الأحد".

وتحدث أيضًا عن مدافع وقائد الفريق فيرجيل فان دايك، قائلًا: "لدي قائمة طويلة من المميزات التي يمكن ذكرها عنه، لديه ذكاء في اللعب، قوي، سريع، لقد أعجبت بحيازته وكان ذلك منذ الحصة الأولى، كنت منبهرًا".

وواصل سلوت: "فيرجيل لاعب متكامل. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم بمركزه. إنه أيضًا الشخص الذي يقود الفريق من البداية إلى النهاية في الملعب والتدريبات. عليه أن يظل على هذا المستوى وهذا ما فعله مع محمد صلاح لمدة 8 سنوات داخل ليفربول".

وأردف: "صلاح الأفضل في العالم؟ من الصعب مقارنة اللاعبين ولكن فيرجيل قدم موسمًا رائعًا، لكن ليس لديه أرقام محمد، لأنه مدافع ولكن أرقام محمد تتحدث عن نفسها. إذا نظرت فقط إلى الأرقام فهو بالتأكيد لاعب رائع".

وأكمل سلوت: "صلاح يبلغ من العمر 32 عامًا ولا يزال بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل، لكن قبل أن أتي مباشرة، راجعت مباراة وست هام وخرج مو من الملعب محبطًا بعض الشيء بعد تقدم فريقه 3-0 وأعتقد أن ذلك كان بسبب الفرص الضائعة".

وختم: "يمكن لأرنولد أن يتحسن، لدي مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم لذا ليس بإمكانهم التحسن كثيرًا، لكن ترينت خطى خطوة للأمام على المستوى الدفاعي".

وتلقى ألكسندر أرنولد هذا الأسبوع،عرضًا من ريال مدريد، الذي يتطلع إلى التعاقد مع الظهير الأيمن في يناير الجاري، لكن تم رفضه من إدارة ليفربول التي تخوض معركة للاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي ينتهي عقده في الصيف ويمكنه التوقيع مع ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.