آرنولد: لن يعلم بأحد بتجديد عقدي مع ليفربول، واحذروا غدر مانشستر سيتي

المدافع الإنجليزي ارتبط كثيرًا بالانتقال لريال مدريد

حذر ترنت آرنولد مدافع ليفربول، من إمكانية عودة مانشستر سيتي من جديد إلى سباق المنافسة على الدوري الإنجليزي، مثلما يفعل في كل موسم وسط غفلة من الجميع.

حامل لقب البريميرليج في آخر 4 مواسم على التوالي يعيش فترة من الترنح، بعد انتصاره في مباراة واحدة فقط في آخر 6 مباريات لعبها في البطولة، حيث تعرض لـ4 هزائم صادمة وتعادل مرة وحيدة، مما جعل ترتيب الفريق يتراجع كثيرًا بالجدول لصالح ليفربول المتصدر.

ومع ذلك شدد آرنولد على أنه لن ينخدع بهذا الهبوط في المستوى، حيث قال لشبكة "سكاي سبورتس":"إذا سنحت لك الفرصة للتغلب على مانشستر سيتي، فذلك يكون دائمًا قبل فترة أعياد الميلاد، ربما يقضون أول 3 أو 4 أشهر في محاولة استعادة مستواهم، ولكن بعد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة يمكنك نسيان الفوز عليهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"بمجرد أن تستقر الأمور مع حلول رأس السنة، سيستمرون في عدم الخسارة لمدة خمسة أشهر، وقد تراهم يتعادلون مرة أو مرتين، لكنهم سيواصلون الفوز ولن أتفاجأ لو حدث هذا السيناريو مرة أخرى".

وواصل حديثه:"لقد فقدوا نقاطًا أكثر مما خسروا حتى الآن، لكنهم فازوا بعدها بأربع بطولات دوري إنجليزي على التوالي، وحققوا ثلاثية، لديهم لاعبين أقوياء للغاية من الطراز العالمي ومدرب رائع، لذلك لا يمكنك استبعادهم من السباق".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد أول 15 جولة بـ35 نقطة، مقابل 31 لتشيلسي الثاني، ثم آرسنال 29، ويأتي مانشستر سيتي بالمركز الرابع بـ27 نقطة.

وفي سياق منفصل تحدث آرنولد عن ملف تجديد عقده مع ليفربول قائلًا:"لقد قضيت 20 عامًا حتى الآن في هذا النادي، ووقعت على أربعة أو خمسة عقود تمديد، ولم يتم الإعلان عن أي منهم علنًا، وهذا لن يتغير".

يذكر أن آرنولد عقده ينتهي مع الريدز في يونيو 2025، ويمكنه الرحيل بالمجان بعد نهاية هذا الموسم وسط اهتمام من ريال مدريد بضمه، لكن هناك محاولات مستمرة من ليفربول لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.