آرسنال يخطف صفقته الأولى في الميركاتو من ريال مدريد .. ويضع أرتيتا بمأزق!

الجانرز يقترب من قص شريط الميركاتو الصيفي

اقترب آرسنال بشكل كبير من التعاقد مع صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، بعدما تفوق على ريال مدريد في السباق نحو أحد المواهب القادمة من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن آرسنال توصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع جوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول الإسباني، والذي كان أحد أهداف ريال مدريد هذا الصيف.

وأضافت: "يبدو أن الجانرز فازوا بالسباق على خدمات جارسيا وسيعلنون عن وصوله قريبًا. وبحسب التقارير الواردة من إسبانيا، فإن الحارس الإسباني سيصبح لاعبًا في أرسنال قريبًا".

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وكان جارسيا (23 عامًا)، أحد أبطال صعود إسبانيول إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق في 21 مباراة خلال منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الصفقة في مراحلها الأخيرة، لكن لم يكشف بعد عن قيمة الانتقال، حيث قدم آرسنال المبلغ الذي أقنع إدارة إسبانيول بالتخلي عن الحارس الواعد رغم تبقي 4 أعوام في عقده الحالي.

وأكدت "ميرور"، أن هذه الصفقة ستجعل ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال في حيرة خلال الموسم المقبل، خصوصًا أن هناك أنباءً قوية حول تفعيل الجانرز لبند الشراء النهائي في عقد الحارس الإسباني دافيد رايا، الذي انتهت إعارته من برينتفورد بنهاية الموسم المنصرم، وذلك مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وفي هذه الحالة، سيكون مستقبل الحارس البديل أرون رامسديل مع آرسنال مهددًا، بعدما خسر الحارس الإنجليزي مكانه في التشكيل الأساسي الموسم الماضي، لصالح الإسباني دافيد رايا.