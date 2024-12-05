"ستوك سيتي الجديد" .. برباتوف يسخر من آرسنال بعد الفوز على مانشستر يونايتد

نجم يونايتد السابق يُثير الجدل بتصريح أغضب عشاق المدفعجية

تعرض آرسنال لسخرية لاذعة من ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد السابق، وذلك رغم فوزه على الشياطين الحُمر في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأربعاء بهدفين نظيفين.

فوز المدفعجية جاء بهدفين في الشوط الثاني سجلهما جورين تيمبر وويليام ساليبا بمتابعة لتمريرة عرضية من ركلة ركنية، وهو ما عزز الحديث حول تفوق رجال ميكيل أرتيتا في استغلال الكرات الثابتة.

برباتوف استخدم تلك النقطة للسخرية من آرسنال، حيث وصف الفريق بأنه "ستوك سيتي الجديد"، والذي تميز بقدرته الكبيرة على استغلال الكرات الثابتة تحت قيادة مدربه توني بوليس خلال الفترة من 2006 حتى 2013.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المهاجم البلغاري قال خلال حديثه لـ "أمازون برايم فيديو" "الدوري الإنجليزي ربما هو الوحيد في العالم الذي يتجمع فيه العديد من اللاعبين حول حارس المرمى في الركلات الثابتة، يتدافعون ويتحركون ويُحدثون فوضى كبيرة. المعتاد أن يُحتسب أيًا من هذا خطأ لكن هذا لا يحدث هنا، عليك أن تكون قويًا".

أضاف "لهذا السبب شاهدنا روبن أموريم (المدير الفني لمانشستر يونايتد" يقف على الخط مندهشًا ويسأل نفسه "ما الذي يحدث لحارس مرماي؟"، عليه العمل على هذا. أقول على سبيل المزاح أن آرسنال هو ستوك سيتي الجديد، صحيح؟ يعتمد على الكرات الثابتة التي تستطيع أن تمنحه الفوز كما حدث اليوم".

يُشار إلى أن آرسنال رفع رصيده من الأهداف المسجلة من ركلات ثابتة إلى 22 هدفًا منذ بداية الموسم الماضي.