"آرسنال هو الأول والثاني والثالث" .. هنري يستبعد برشلونة وموناكو من قائمة أنديته المفضلة!

ماذا قال الغزال الفرنسي؟

عبر النجم الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال، عن حبه للجانرز، خلال حديثه عن مباراة العملاق الإنجليزي أمام فريقه السابق موناكو، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل موناكو ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكان هنري ضمن فريق التحليل في ستوديو دوري أبطال أوروبا على قناة "CBS Sports"، وسئل من مقدمة البرنامج كايت عبده عن مباراة آرسنال وموناكو، باعتباره لعب لكلا الفريقين في إنجلترا وفرنسا على الترتيب، ليرد بأنها مواجهة خاصة للغاية بالنسبة له.

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وقال هنري: "موناكو لديه مكانة خاصة لدي، عندما غادرت باريس ذهبت إليهم وأعطوني الفرصة لأصبح لاعبًا كبيرًا، وحتى بعد اعتزالي أعطوني فرصة أخرى للعمل كمدرب كما تعلمون، لذلك أحترم هذا النادي كثيرًا".

وأضاف: "برشلونة أيضًا لعبت له وأحبه كثيرًا وهو النادي المفضل لي في إسبانيا، كما أن موناكو هو فريقي المفضل في فرنسا، لكن يظل آرسنال دائمًا هو فريقي الأول الذي أنتمي إليه وهو صاحب الفضل لما أنا عليه الآن".

وعندما سئل تييري هنري عن فريقه الثاني بعد آرسنال (موناكو أم برشلونة؟)، رد قائلًا: "آرسنال هو رقم واحد واثنين وثلاثة، أنا أحترم كل فريق منحني الفرصة والخبرات، لكن آرسنال يبقى آرسنال دائمًا وهو كل شيء بالنسبة لي".