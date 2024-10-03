بعدما وصفها بالجهل الكروي .. صحفية فرنسية: إنريكي ليس صديقًا لنا وأهان المهنة بأكملها!

توضيح من الصحفية الفرنسية لكل ما حدث بعد هزيمة باريس من آرسنال

خرجت مارجوت دومون، الصحفية الذي تعرضت للإحراج عن طريق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، للرد على ما حدث من المدرب الإسباني بعد خسارة فريقه أمام آرسنال في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

إنريكي خرج بعد المباراة للرد بشكل عنيف على أحد مارجوت، ليؤكد رفضه تقديم أي تفسير تكتيكي لهزيمة فريقه على ملعب الإمارات، حيث قال:"ليس لدي أي نية لشرح الأمور الفنية لأنك بالتأكيد لن تفهميها".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية تحدثت مع مارجوت، والتي ردت على تصريحات إنريكي قائلة:"أنا لا أتعامل مع كلمات لويس إنريكي بشكل سيئ بالنسبة لي، ولكن بالنسبة للمهنة بأكملها، أعلم جيدًا أنه ليس من السهل التحدث بعد الهزيمة، ولم يفاجئني ذلك أيضًا لأنني قمت بالفعل بلقاءات مماثلة مع أشخاص آخرين".

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وأضافت:"لقد أزعجني الأمر أكثر بسبب المتابعين الذين ينتظرون الإجابات، فنحن حلقة وصل بين الفرق والجماهير، وعدم رده علي يعني أنه لا يستجيب لهم".

وتابعت:"إنه ليس رجلًا سيئًا ولكنه ليس صديقًا جيدًا لوسائل الإعلام، بعد ظهر يوم الثلاثاء قبل المقابلة شكرته على الخروج معي في البث، وأخبرني أنه فعل ذلك لأنه ليس لدي خيار آخر وأن الأمر كان إلزاميًا، حاولت تخفيف الأجواء وجعلته يبتسم ولكن مع السؤال الأول شعرت بالفعل أنه منزعج وأن الأمر سيكون معقدًا".

وخلال حديثها قالت مارجوت إنها أرسلت رسالة إلى باريس سان جيرمان للاعتذار عن أي شائعات صاحبت المقابلة، حيث أشارت إلى أنها مهتمة بمعرفة تكتيكات كرة القدم وتحاول بقدر الإمكان الاطلاع على أسرارها من خلال مقاطع الفيديو وتصريحات المدربين.

وفي نهاية المقابلة مع ليكيب قالت الصحفية في قناة " Canal + France" إنها ستقوم بمراسلة إنريكي لتخبره بأنه لا توجد مشكلة معه، وأنها ستكون أكثر حرصًا في المقابلة القادمة، كما أشادت به وبخبرته الدولية والاحترافية الطويلة في عالم التدريب.