أين كان يلعب فيرمينو قبل ليفربول؟

في هذا المقال سنسلط الضوء على مسيرة روبيرتو فيرمينو نجم منتخب البرازيل قبل الانضمام لليفربول وتشكيل ثلاثي هجومي قوي مع محمد صلاح وساديو ماني

لم يكن أغلب عشاق كرة القدم يعلموا الكثير عن روبيرتو فيرمينو قبل الانضمام لليفربول ، بل كان البعض لا يعلم عنه شيء إذا لم يكن متابع جيد لجميع الدوريات الأوروبية.

في صيف 2015 وتحديدًا في 23 يونيو، كان فيرمينو في معسكر البرازيل في كوبا أمريكا، وبينما كان العالم منشغلاً بمتابعة واحدة من أهم البطولات القارية، حصل الريدز على موافقة مهاجم السليساو وفريقه على الانضمام لآنفيلد.

خرج السامبا من هذه النسخة على يد باراجواي من ربع النهائي بركلات الترجيح، فغادر فيرمينو مباشرةً إلى إنجلترا وأنهى الفحوصات الطبية وانتقل لليفربول في 4 يوليو مقابل 29 مليون جنيه استرليني فقط، مبلغ زهيد مقارنةً بما قدمه بعد ذلك.

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كان مدرب الريدز حينها بريندان رودجرز، الذي كان على بعد خطوة قبل ذلك من منح الفريق لقبه الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكن انزلاقة جيرارد الشهيرة أمام ديمبا با أودت بأحلام الأحمر وأفاقت المحبين على كابوس أزرق.

كانت بداية ليفربول لموسم 2015-2016 سيئةً جدًا، فرحل المدرب الآيرلندي في أكتوبر 2015 تاركًا مكانه ليورجن كلوب، الذي صنع من أبناء آنفيلد فريقًا يهابه الجميع في الوقت الحالي.

بدأ المدرب الألماني في تغيير جلد الفريق رويدًا رويدًا، وكعادته اعتمد على أسماء غير معروفة في أوروبا وصنع منها نجوم، من هذه الأسماء روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني الذي ضمهما بعد ذلك.

لكن أين كان يلعب فيرمينو قبل ليفربول ؟ هذا السؤال كثيرًا ما راود عشاق الريدز، وهنا تجد الإجابة.

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أين كان يلعب فيرمينو قبل ليفربول؟

البداية كانت من المدينة الأكثر عنفًا في البرازيل، ماسيو عاصمة ولاية ألاجواس الساحلية، حيث ولد روبيرتو فيرمينو في 2 أكتوبر 1991، أي قبل حوالي 29 عامًا.

كان حاله كحال أغلب الأطفال البرازيليين في هذا التوقيت، أزمات اقتصادية متلاحقة وفقرٌ مدقع لا يوجد متنفس له إلا كرة القدم، فع(شقها وحلم أن يكون مثل نجوم السليساو عبر التاريخ، وبالفعل كان له ما أراد.

مع بلوغه سن المراهقة انضم لفريق انديبيندت وهو أحد أندية الهواة، لكن سرعان ما لفت الأنظار وانضم لفريق الشباب في كلوب دي ريجاتاس في 2004 ثم انتقل إلى فريق فيجيرينسي في مرحلة الشباب أيضًا، لكن بعد عامًا واحدًا فقط تم تصعيده للفريق الأول.

كان فيرمينو يلعب كمحور وسط في بداية مسيرته، لكنه سرعان ما تحول إلى مهاجم لبراعته وفي عام 2010 قاد فريقه للصعود إلى الدرجة الأولى في الدوري البرازيلي، وفي نفس العام كان على موعد مع بداية مغامرة جديدة خلف البحار.

في 10 ديسمبر 2010 وقع البرازيلي مع فريق هوفنهايم ، لكنه وصل وانضم رسميًا في 1 يناير 2011، ، وبعد حوالي شهر شارك للمرة الأولى كبديل ضد ماينز في الدوري الألماني ، وسجل هدفه الأول في 16 أبريل في شباك آينتراخت فرانكفورت.

خاض روبيرتو فيرمينو 140 مباراة مع الفريق الألماني سجل خلالهم 38 هدفًا، ثم شهد عام 2015 النقلة الكبرى له وهي ليفربول .

الأندية التي لعب لها فيرمينو قبل ليفربول:

فيجيرينسي (2009 - 2011)

هوفنهايم (2011 - 2015)

ماذا قدم فيرمينو مع ليفربول؟

كانت بداية فيرمينو مع ليفربول صعبةً بعض الشيء، لكن مع وصول يورجن كلوب إلى مقعد المدرب تغير كل شيء.

في البداية كان مركز البرازيلي في الملعب هو الجناح، وكان مطالب بتحقيق ثنائية مع بينتيكي، لكن الأمر فشل، فحوله الألماني إلى مركز المهاجم الوهمي الذي برع فيه.

وجد كلوب الثنائية التي كان يتمناها مع وصول ساديو ماني في موسم 2016-17، ثم اكتملت الثلاثية مع وصول محمد صلاح الذي فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في موسمه الأول بفضل مساعدة فيرمينو.

عرف روبيرتو فيرمينو الطريق للنهائيات والمباريات الكبرى مع ليفربول ، كذلك عرف طريقة الفوز بالألقاب، فبمساهمته وصل الريدز لنهائي الدوري الأوروبي في 2015-16 لكنه خسر، ثم وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين خسر في الأول من ريال مدريد وفاز بالثاني، فألحقه بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بطولات فيرمينو مع ليفربول: