إيكر برافو: خريج لا ماسيا والنجم الشاب لباير ليفركوزن

كان إيكر برافو البالغ من العمر 17 عامًا نجمًا في أكاديمية لا ماسيا، لكن برشلونة لم يتمكن من الاحتفاظ به..

من غير المعتاد خروج مهاجمين هدافين من أكاديمية لا ماسيا، وأغلب الخريجين من لاعبي خط الوسط وصناع الألعاب.

وهكذا عندما جلس البلاوجرانا مع إيكر برافو ووكلائه لمناقشة ربط الشاب البالغ من العمر 16 عامًا بعقد في صيف عام 2021، كانوا يعلمون أنه يتعين عليهم إبقائه.

لكن، مثل الكثير الذي حدث في برشلونة في السنوات الأخيرة، فشلوا في الحصول على توقيع الشاب على عقد احترافي.

بعد مرور عام وفي في الموسم الأول مع باير ليفركوزن، ظهر برافو لأول مرة في الدوري الألماني، وحصل إعجابٍ كافي جعله يشارك في فترة الإعداد للموسم مع الفريق الأول.

على الرغم من اعتماد برشلونة المتزايد على الشباب خلال الموسمين الماضيين، يبدو أن الطريق إلى الفريق الأول فُقد لبرافو، ومن هنا جاء قراره بالرحيل.

ذهب هو وعائلته إلى المحادثات متوقعين البقاء في النادي الذي كان جزءًا منه منذ سن الخامسة، ولكن بعد تركيز برشلونة على الجانب المالية الصفقة، قرر اللاعب الرحيل.

مثل العديد من الشباب في كرة القدم الحديثة، أدرك برافو أن كرة القدم الألمانية يمكن أن تقدم له المستقبل الذي يرغب فيه، وقد أحدث تأثيرًا فوريًا.

كان ظهوره في مباراتين مع الفريق الأول - إحداهما في الدوري والأخرى في الكأس - بمثابة مكافأة على موسم شهد تسجيله 10 أهداف في 17 مباراة رسمية لفريق الشباب.

قال ألبرتو إنسيناس، مساعد مدرب ليفركوزن الذي عمل سابقًا في لا ماسيا، لجول عن موسم برافو الأول: "لم تكن الخطة بالنسبة له أن يشارك لأول مرة هذا الموسم. الآن سيبدأ الموسم التحضيري معنا ويدخل غرفة الملابس رسميًا. سيكون من الجيد جدًا أن يكون قريبًا من الفريق الأول.

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يتابع إنسيناس: "هو لاعب شامل إلى حد ما، لأنه ليس مجرد هداف. بل لديه قدرة كبيرة على إنهاء المباريات والتحرك في منطقة الجزاء، ولكن بسبب مسيرته في برشلونة، يمكنه أيضًا التراجع للخلف كلاعب خط وسط إضافي.

"لديه هذا الدور المزدوج - إنه ليس مجرد مهاجم في المنطقة، لكنه يجمع ذلك مع مهارات أخرى أيضًا."

على الرغم من البداية القوية لبرافو في باي أرينا، فإن إحصائياته الأولية تروي قصة لاعب تراجعت أرقام أهدافه بشكل طفيف، على الرغم من أن ذلك لم يكن مفاجئًا لإنسيناس.

يتذكر: "لدي ذكرى كونه لاعبًا بارزًا في برشلونة. عندما ساءت الأمور، كان يطلب الكرة دائمًا، وكان قادرًا على سحب الفريق المنافس.

"هذا العام، كان لديه المزيد من الصعود والهبوط، لكنه طبيعي جدًا. يبلغ من العمر 17 عامًا ويعيش تغيير مهم في حياته؛ ترك الوطن إلى بلد جديد، إلى لغة جديدة، إلى ثقافة مختلفة، طريقة أخرى في اللعب. من الطبيعي أن تتأثر لعبته.

"في برشلونة، كان أكثر هيمنة لأن الفريق كان لديه الكرة معظم الوقت، لكن التطور العام في لعبته هنا كان إيجابيًا. كونه في ليفركوزن جعله لاعبًا أفضل، لأن المدربين وضعوه في سياق مختلف، وجعله يشعر بعدم الراحة في بعض الأحيان، لكن ذلك سمح له بالتعلم من التواجد في مواقف لعب جديدة ".

كان برافو قادرًا بالتأكيد على إظهار بعض تلك المهارات المكتسبة حديثًا لإسبانيا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا الأخيرة، حيث قاد هجوم منتخب بلاده.

سجل برافو هدفين في ثلاث مباريات خلال البطولة، بما في ذلك تسديدة مذهلة من على بعد 20 مترًا ضد تركيا في المباراة الافتتاحية لفريقه.

قال مدرب إسبانيا تحت 17 سنة جولين جيريرو لجول: "إنه لاعب يمنحك الاستمرارية، بالإضافة إلى اللمسات الأخيرة. يتنقل بين الخطوط جيدًا، إنه قوي ويمسك الكرة ويلعب بسرعة - إنه لاعب يمكنه أن يقدم لنا الكثير من الأشياء. نحن نعرف ذلك والفريق يعرف ذلك."

عرف برشلونة ذلك أيضًا، لكنهم لم يتمكنوا من إقناع أحد ألماساتهم النادرة. قد لا يأتي لاعب مثل إيكر برافو في كاتالونيا في المستقبل القريب.