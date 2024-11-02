فيديو | “أيفون” مطلي بالذهب.. مكافأة ثمينة من رافينيا للامين يامال

هدية ثمينة من رافينيا ليامال...

أهدى رافينيا، لاعب برشلونة، زميله في الفريق الكتالوني، لامين يامال، هدية ثمينة بعد المستويات التي يقدمها مع البلوجرانا، خلال الفترة الماضية.

ويقدم الثنائي مع برشلونة، مستويات مميزة جعلهم من أبرز لاعبي الدوري الإسباني في الوقت الحالي، وتتويجًا لتلك المستويات، حصل يامال قبل أيام على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد في العالم، والمقدمة من صحيفة فرانس فوتبول.

وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه رافينيا، وهو يقدم "أيفون" مطلي بالذهب، للامين، وعليه الرقم 19 وهو رقم قميص يامال مع برشلونة.

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ويستعد الثنائي، لقيادة هجوم برشلونة، أمام إسبانيول، مساء يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، والتي يستضيفها ملعب مونتجويك.

جدير بالذكر أن لامين يامال صاحب الـ 17 عامًا، شارك هذا الموسم مع برشلونة في 14 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ستة اهداف، وصناعة سبعة آخرين، بينما سجل رافينيا 10 أهداف وصنع تسعة، في 14 مباراة.