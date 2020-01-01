كم عدد أهداف صلاح في دوري أبطال أوروبا؟

شهدت رحلة صلاح الكثير من الأرقام القياسية في جميع البطولات، سواءً في الدوري الإنجليزي الممتاز أو خارجه، لكن ما هو عدد أهداف محمد صلاح في دوري الأبطال؟

استطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

وامتدت إنجازاته إلى القارة الإفريقية التي نشأ فيها، وحصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ) عامي 2018 و2019. اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

لم تقتصر إنجازات محمد صلاح على البطولات المحلية الإنجليزية وحسب، بل امتدت إلى دوري أبطال أوروبا، وأصبح في خلال 3 سنوات فقط الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

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كانت بداية مسيرة محمد صلاح في الدوري المصري مع المقاولون العرب ، ومنه احترف في أوروبا من بوابة بازل السويسري ، والذي قدمه بعد ذلك كهدية لتشيلسي لكن مورينيو رفضها، فرحل صلاح لفيورنتينا ثم إلى روما على سبيل الإعارة، وذلك قبل أن يشتري الجيالوروسي عقده من البلوز، ثم كان على موعد مع محطته الأبرز والتي كانت ليفربول

كانت بداية تطور صلاح في العاصمة الإيطالية وتحديدًا تحت قيادة سباليتي، والذي علمه كيفية الوصول للمرمى، وبعد رحيله إلى آنفيلد، أكمل كلوب ما بدأه الثعلب الإيطالي وجعل من صلاح هداف الفريق الأول.

لكن كم عدد أهداف محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا؟ الإجابة تجدها هنا..

ما هو أكثر فريق سجل محمد صلاح في شباكه؟

كم عدد أهداف محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا؟

لم تكن بداية محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، بل سبق له المشاركة فيها مع الأندية التي لعب لها قبل ذلك.

البداية كانت موسم 2013-14، حيث شارك صلاح مع بازل في 10 مباريات في دوري الأبطال، سجل خلالهم 5 أهداف.

بعد ذلك انتقل لتشيلسي وشارك معه في مباراتين في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يسجل، ومع وصوله لروما، شارك في 7 مباريات في الموسم الأول، ومباراتين في الموسم الثاني.

أما مع ليفربول، شارك محمد صلاح في 41 مباراة، وسجل خلال 23 هدفًا، لكن أحد هذه الأهداف كان في الدور التمهيدي للبطولة، لذا عدد أهداف صلاح في دوري أبطال أوروبا في الأدوار الأساسية هو 22 هدفًا.

عدد أهداف صلاح في دوري أبطال أوروبا: