كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي؟

عمر السومة هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وهو الهداف التاريخي للبطولة على مر العصور، فما هو عدد أهداف السومة في الدوري؟

انضم عمر السومة إلى الأهلي السعودي في 2014 قادماً من القادسية الكويتي، ولم ينطفئ نجمه منذ ظهوره الأول مع الفريق في ملعب الجوهرة المشعة، حيث سجل أول هاتريك له، ثم توالت أهدافه مع الإمبراطور حتى أصبح الهداف التاريخي للنادي وهداف الدوري السعودي لمدة ثلاث مواسم متتالية.

واستمر تألق السومة مع الأهلي وساهم في حصول النادي على العديد من الألقاب أبرزها تحقيق لقب الدوري في موسم 2015-2016 بعد أن كان غائباً عن الفريق منذ أكثر من 32 سنة، ومازال العقيد الذي كسر رقم الدون كريستيانو رونالدو وزلاتان كأسرع هداف في العالم بعد تسجيله 50 هدفًا في 45 مباراة فقط يستكمل مشوار نجاحه مع الراقي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على عدد الأهداف عمر السومة مع الأهلي..

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كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في الدوري السعودي؟

لم يواجهه السومة أي صعوبة في إثبات نفسه منذ انتقاله إلى الأهلي السعودي، حيث انهى الموسم الأول له مع الفريق على قمة هدافي الدوري السعودي، وواصل نجم الفريق في التميز وساهم بشكل كبير في حصد الراقي لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم 2015-2016.

سجل عمر السومة مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الأول 22 هدفًا، وفي موسم 2015-2016 حصد العقيد للمرة الثانية على التوالي لقب هداف الدوري برصيد 27 هدفًا، وفي موسم 2016-2017 للمرة الثالثة على التوالي يحتل لقب هداف الدوري السعودي برصيد 24 هدفًا.

تعرض نجم الإمبراطور للعديد من الإصابات في موسم 2017- 2018، فأصبح أقل موسم يسجل فيه فأنهاه برصيد 11 هدفًا، وفي موسم 2018-2019 استطاع العقيد رفع رصيده في التهديف في الدوري مرة أخرى ليسجل 19 هدفًا، أما الموسم الماضي أحرز عمر السومة 16 هدفًا من 18 مباراة له مع الأهلي.

الموسم المباريات الأهداف 2014 - 2015 22 22 2015 - 2016 22 27 2016 - 2017 24 24 2017 - 2018 14 11 2018 - 2019 24 19 2019 - 2020 25 19 2020 - 2021 11 6 الإجمالي 142 128

كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في كأس الملك؟

سجل عمر السومة 11 هدفًا في 12 مباراة في تاريخه مع الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي موسمه الأول مع الفريق لم يسجل أهداف.

أحرز السومة 4 أهداف في 3 مباريات موسم 2015-2016، وسجل 4 أهداف في 4 مباريات في الموسم التالي، وكانت آخر أهداف في الكأس الموسم الماضي الذي سجل فيه 3 أهداف في 3 مباريات.

الموسم المباريات الأهداف 2014 - 2015 0 0 2015 - 2016 3 4 2016 - 2017 4 4 2017 - 2018 1 0 2018 - 2019 1 0 2019 - 2020 3 3 2020 - 2021 0 0 الإجمالي 12 11

كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في دوري أبطال آسيا؟

في الموسم الأول سجل عمر السومة 6 أهداف في 7 مباريات مع الأهلي في دوري أبطال آسيا، وفي موسم 2015-2016 سجل هدفًا واحدًا.

لكنه عاد وتألق في موسم 2016-2017 وسجل 5 أهداف في 7 مباريات، وأحرز 7 أهداف في 8 مباريات في 2018-2019، كما سجل هدفًا في 4 مباريات موسم 2019-2020.

الموسم المباريات الأهداف 2014 - 2015 7 6 2015 - 2016 3 1 2016 - 2017 7 5 2017 - 2018 0 0 2018 - 2019 7 8 2019 - 2020 4 1 2020 - 2021 0 0 الإجمالي 29 20

كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في جميع البطولات؟

سجل عمر السومة 174 هدفًا في 200 مباراة له مع الأهلي طوال مسيرته، وذلك في جميع البطولات.