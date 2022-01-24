إهدار ركلة وإصابة والختام سطو .. ليلة كارثية لبنزيما!

حمل يوم الأحد معه العديد من الأخبار السيئة للفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الذي عانى داخل وخارج الملعب.

البداية كانت من مباراة ريال مدريد وإلتشي التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة 22 من منافسات موسم 2021-22 لبطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

المباراة شهدت إهدار بنزيما لركلة جزاء في الدقيقة 33 من زمن المباراة، وهي أول ركلة جزاء يهدرها الفرنسي في مسيرته الطويلة مع ريال مدريد.

وبعد ذلك، وتحديدًا في الدقيقة 58 من عمر المباراة، اضطر بنزيما للخروج من الملعب وهو يشعر بإصابة في عضلات الفخذ.

لكن الطامة الكبرى في ليلة بنزيما، والتي كشفت عنها صحيفة "20 minutes" الفرنسية، كانت تعرض منزله للسرقة.

وتؤكد الصحيفة أن اللصوص خططوا لسرقة منزل بنزيما من خلال الحديقة، وفي وقت يكون فيه المنزل فارغًا تمامًا.

ولا تزال تفاصيل ما سرقه اللصوص من منزل بنزيما غير معروفة، حيث لم تكشف التحقيقات بعد عن الأمر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها بنزيما للسطو على منزله، حيث حدث ذلك من قبل في فبراير 2019، خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

اقرأ أيضًا ..

لضعف المباراة أم تأثير كورونا؟ ميسي خارج الخدمة وراموس يستعيد عافيته أمام ريمس

تحليل يوفنتوس وميلان | رونالدو كان محقًا في الهرب، فهذا “برشلونة” إيطاليا

ناقوس خطر للمعيوف ونسخة أياكس عادت.. ردود الأفعال على زياش أمام توتنهام

