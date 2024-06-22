بعد اهتمام ليفربول وريال سوسييداد .. تحول جديد في مستقبل أردا جولر!

الجدل مستمر حول مصير صانع الألعاب التركي

وسط حالة من التضارب، خرجت أنباء جديدة حول مستقبل أردا جولر، وإمكانية رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف على سبيل الإعارة.

صانع الألعاب الشاب انضم للميرينجي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فنربخشه، وعانى لإثبات نفسه بسبب الإصابات والجلوس المتكرر على دكة البدلاء، قبل أن يتألق في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وينعكس ذلك على مشاركته مع منتخب تركيا في اليورو، بتسجيله أحد أجمل أهداف البطولة أمام جورجيا.

بعض التقارير الإسبانية قالت الأسبوع الماضي، إن ريال يريد إرسال جولر مُعارًا إلى ريال سوسييداد للحصول على فرصة للتطور، ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن اللاعب سيبقى بناءً على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الاعتراف بصعوبة مشاركة جولر كأساسي مع ريال مدريد الموسم القادم، إلا أن أنشيلوتي وقادة النادي واضحون بأنه لا يمكن التخلي عن الموهبة التي يمتلكها اللاعب التركي.

وأوضحت أن ليفربول وريال سوسييداد استفسرا عن إمكانية ضمه، ولكن الرسالة تظل كما هي بأن اللاعب لن يرحل، بوجود خطط لمنحه المزيد من الدقائق خلال الموسم القادم، واستغلال خطورته بجوار منطقة الجزاء لمساعدة خط الهجوم.

يذكر أن صاحب الـ19 سنة شارك في 12 مباراة فقط مع ريال الموسم الماضي، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف.