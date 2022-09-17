"إن تعرض ميسي للإصابة قبل كأس العالم فقد هلكت الأرجنتين!"

الحفاظ على سلامة ميسي من أولويات منتخب الأرجنتين

أبدى لاعب فريق أودينيزي، النجم الأرجنتيني نيهوين بيريز رأيه عما سيحدث لمنتخب بلاده في حال إصابة لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وكان المدرب ليونيل سكالوني قد استدعى بيريز في قائمة الأرجنتين للتوقف الدولي القادم، حيث قد يحقق نيوهين أول مشاركة دولية له في لقاء بلاده الودي ضد جامايكا يوم الـ 27 من شهر سبتمبر.

وتحدث بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "Olé" الأرجنتينية عن موقف منتخب بلاده في حال غياب ميسي، حيث أوضح أن فريقه سيكون "في الفرن".

حيث قال: "أخشى دائمًا من لمسه أو إصابته، علينا الاعتناء به، إذا جرحنا ميسي، فنحن في الفرن، ولا يجب أن نكون أغبياء".

وواصل: "ليونيل ميسي هو أعظم نجم بالنسبة لي ومشاركة اللعب في الفريق معه هو حلم، أحاول جاهدًا مع فريقي لكي أتواجد مع منتخب الأرجنتين".

وأضاف: "عندما كنت في فريق غرناطة، تبادلت القمصان مع ميسي قبل المباراة، تواصلت معه قبل المواجهة لأنه كان من المستحيل فعل ذلك بعد انتهاء اللقاء".

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وأردف: "لا أحب تبادل القمصان مع أي لاعب، لكن مع ميسي فإن الأمر يختلف، لقد خسرنا المباراة برباعية لكنني غادرت سعيدًا".

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يتواجد في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم مع المكسيك وبولندا والسعودية.

فيما سيضرب أول مواجهة له في مونديال قطر 2022 يوم 22 نوفمبر ضد المنتخب السعودي، حيث يحاول ميسي ورفاقه الحصول على بطولة كأس العالم المقبلة بكل الطرق الممكنة.