انهيار مشروع الأهلي .. صندوق الاستثمارات يرفض طلبات ماتياس يايسله

ضربة كبرى لمشرع النادي الأهلي..

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أثار الإعلامي ماجد الفهمي، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بتلميحات عن "مؤامرة محتملة" ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد قضائه عامًا في الدرجة الأولى؛ حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 43 نقطة.

وكشف الفهمي في تصريحات مع "مكس FM"، عن تجهيز الراقي مشروعًا رياضيًا كبيرًا، يجمع بين الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم الحالي، والمدير الرياضي الشهير الإيطالي فريدريك ماسارا.

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الإعلامي الرياضي أشار إلى أن ماسارا، أعطى الموافقة إلى الإدارة الأهلاوية منذ عدة أشهر، لتولي منصب المدير الرياضي في النادي؛ إلا أن صندوق الاستثمارات السعودي، يعطل الصفقة - حتى الآن -؛ على حد قوله.

وأوضح ماجد الفهمي، أن يايسله طلب مساعد مدرب أجنبي، بالإضافة إلى جهاز طبي على أعلى مستوى، وتم اختيارهما بالفعل؛ قائلًا: "لكن الصندوق لم يقم بإعطاء موافقته".

وشدد الفهمي على أن كل ذلك؛ يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الفريق إلى ظلم تحكيمي واضح، في كثير من المباريات - على حد وصفه -، بالإضافة إلى استقالة الأهلاوي الوحيد في شركة النادي الربحية عبد العزيز العنقري، وعدم تعويضه من قِبل الصندوق، بأي شخصية أخرى تنتمي لقلعة الراقي.

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