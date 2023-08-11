انهيار صفقة الأهلي الكبرى .. "اللاعب وافق وزوجته منعته من الذهاب للسعودية"

انهيار صفقة النادي الأهلي الكبرى في الصيف الحالي

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تلقى مسؤولو النادي الأهلي السعودي، صدمة غير متوقعة، قد تغير من خططهم؛ في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم بسام الحريجي وعبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي روبيرتو فيرمينو وروجر إيبانيز، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والنجم الإيفواري فرانك كيسييه.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رافاييل أوريما، تراجع النجم البولندي بيوتر زيلينيسكي، عن قرار الانضمام إلى قلعة الراقي، بداية من الموسم الرياضي 2023-2024.

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وأشار أوريما عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن زيلينيسكي، متوسط ميدان نادي نابولي الإيطالي، كان قد أعطى موافقته للأهلي، في وقتٍ سابق؛ من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن النجم البولندي، "تنازل" عن الأموال الضخمة التي كان سيحصل عليها من الأهلي؛ بعد ضغط من زوجته، التي رفضت الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن بيوتر زيلينيسكي، البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقد مع نابولي حتى صيف 2024؛ ما دفع بطل إيطاليا، للترحيب ببيع العام الأخير من عقده، مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ35 مليون يورو تقريبًا.

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