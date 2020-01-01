انفعالات مساعد سيتين في الكلاسيكو قد تسبب أزمة في برشلونة

غضب وانفعالات وألفاظ خارجة من مساعد سيتين في الكلاسيكو

التقطت كاميرات التفاز، إيدر سارابيا مساعد كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة وهو منفعل بشكل كبير في مباراة الكلاسيكو بالأمس ويتلفظ بألفاظ خارجة.

وخسر برشلونة الكلاسيكو، بالأمس أمام ريال مدريد بهدفين دون رد، في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وهاجم سارابيا، دفاع فريقه بسبب وجود مساحات يستغلها هجوم ريال مدريد خاصة كريم بنزيما.

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وانفعل المدرب الشاب، على أنطوان جريزمان وتلفظ عليه بألفاظ خارجة، بعد إهداره فرصة هدف محقق.

من هو إيدر سارابيا ظل كيكي سيتين ومحب التدوير؟

وغضب سارابيا من المهاجم الفرنسي، مشيراً إلى أنه لا يلتزم بالتعليمات ولا يقوم بالدور الذي كان يجب عليه القيام به في مباراة الأمس.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني، في ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر.