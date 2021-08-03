انفراجة في أزمة ديمبيلي مع برشلونة

منعطف جديد في أزمة ديمبيلي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة بدأ يأخد منحنا مغايرًا عما كان عليه في الشهور الأخيرة.

وكان ديمبيلي ضمن اسماء اللاعيبين الذين رفضوا تخفيض راتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها نادي برشلونة.

ما هو الجديد بخصوص مستقبل ديمبيلي؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة أصبح متقائلًا بشأن تجديد عقد الدولي الفرنسي، عثمان ديمبيلي، جناح الفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وأكدت أن المفاوضات بين إدارة برشلونة ووكلاء ديمبلي تسير بشكل جيد واقتربا من التوصل لاتفاق لاستمرار الدولي الفرنسي.

كيف كانت خطة ديمبيلي قبل هذا التطور؟

قبل بداية بطولة كأس أمم أوروبا 2020، كان يواجه برشلونة صعوبة في تجديد عقد لاعب منتخب فرنسا، عثمان ديمبيلي.

وكان المهاجم الفرنسي يخطط للبقاء سنة أخرى في برشلونة من ثم الرحيل بصفقة مجانية في الصيف المقبل، وذلك بهدف الحصول على أفضل راتب ممكن من النادي الجديد الذي سينتقل إليه.

موقف النادي من تغير موقف ديمبيلي؟

أكدت الصحيفة أن النادي متفاجىء من تغير موقف صاحب الـ24 عامًا، حيث يرى النادي بأن اللاعب متقبل بشكل كبير فكرة تجديد عقده والبقاء مع الفريق.

وأشارت أن اللاعب وافق على خفض راتبه الحالي وبات على استعداد لتجديد عقده مع برشلونة من أجل البقاء مع الفريق لسنوات أخرى.

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