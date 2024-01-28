"انظروا لنيوكاسل وكفى هدرًا للأموال!" .. رئيس الاتحاد الأوروبي يحذر مسؤولي السعودية

"صعبتم مهمتنا ولكن!" .. عدة رسائل جديدة من تشيفيرين لمسؤولي الدوري السعودي

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رغم اعتراف أليكساندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن تحركات دوري روشن السعودي صعبت من بعض مهامه رفقة أندية القارة العجوز إلا أنه لا يزال مصرًا على نبرة التكبر تجاه النهضة السعودية.

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الخلاف بين أوروبا والسعودية كرويًا وصل لذروته في الصيف الماضي، بعدما نجح صندوق الاستثمارات العامة -الذي يستحوذ على 75% من ملكية أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي- في استقطاب عدد من نجوم أوروبا للمملكة ككريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، وغيرهم، ومن قبل كل هؤلاء كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم في شتاء 2023.

من وقتها وبين الحين والآخر، يخرج رئيس الاتحاد الأوروبي لانتقاد دوري روشن وأنديته، وقد فعل هذه المرة، لكنه زاد مطالبًا إياهم بانتهاج نهج نيوكاسل الإنجليزي؛ المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، أيضًا..

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وقال تشيفيرين خلال تصريحاته لصحيفة "ذا جارديان": "الكرة الأوروبية تتغير طوال الوقت، لكن المال أو الأشخاص الذين يعتقدون أن بإمكانهم شراء كل شيء، نجحوا في ذلك في كل الرياضات إلا كرة القدم، وهذا بفضل جماهيرنا وثقافتنا وتاريخنا، فكرة القدم هي أفضل منتج في أوروبا على الإطلاق، ربما يضيع الاقتصاد ويخرج من أوروبا، لكن الساحرة المستديرة تبقى هنا، نحن لا نريد أن نكون مقاومين للتغيير، لكننا نريد أن نحمي منتجنا، فلا يمكن لأحد أن يشتري ناديًا أوروبيًا ويفعل كل ما يحلو له ثم يأتي لينافس في بطولاتنا، ويتظاهر بأن كل شيء جيد، نحن لدينا آليات لحماية نظامنا ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على ذلك".

وأضاف متحدثًا عن أحد الجوانب التي تسببت السعودية في تصعيبها عليه: "الحد الأقصى للرواتب؟ الأمر صعب، إذا قمنا بتقييد الأندية الأوروبية من هذه الناحية، ستضعف قوتهم على المنافسة في المستقبل، لذلك من الصعب حاليًا اتخاذ قرار في هذا الشأن، خاصةً وأنه قد يدفع بعض اللاعبين للهروب إلى السعودية، فبعد كم إنفاقات دوري روشن، أصبح من الصعب علينا الحد من الرواتب في أوروبا، لأنه مهما كانت التصريحات التي تخرج من اللاعبين، هم في الأخير يفضلون العقد المادي الأعلى".

لكنه عاد للتقليل من التحركات السعودية: "أنا لست قلقًا من الدوري السعودي، أقولها من جديد كرة القدم لا تُشترى، هناك استطلاع رأي أجرى، أثبت أن الجمهور يتابع الفرق والمسابقات وليس النجوم في حد ذاتهم، على سبيل المثال، في إسبانيا لا يعرفون كريم بنزيما انضم لأي فريق، لكن 100% منهم يعرف أنه لعب من قبل في ريال مدريد، لذلك أرى أن نهج السعودية غير جيد، والدليل أن بعض اللاعبين عادوا لأوروبا من جديد بالفعل".

تشيفيرين اختتم: "في إنجلترا أرى أن النادي المملوك للسعودية (نيوكاسل) هو مثال جيد على كيفية إدارة العمل، لأنه لم يقم بشراء النجوم، ومع ذلك نجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا، كانت مفاجئة بالنسبة لي، لأنهم عندما استحوذوا عليه توقعت أن يتجهوا لشراء الكثير من النجوم استعدادًا للموسم الجديد، لكن لم يفعلوا، ورغم ذلك قدموا أداءً جيدًا للغاية، أنا لا أريد أن أوجه الانتقادات فقط، لكن إن استمر الدوري السعودي على نهجه الحالي، فلن يستمر طويلًا، فقط سيهدر الأموال!".

SHAHID