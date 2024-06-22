"انظروا إلى ما فعله نجم الدوري السعودي باليورو" .. لابورت يتحدى المشككين ويرد على الشائعات المزعجة

لاعب النصر يرشح إسبانيا للفوز باليورو

أعرب إيمريك لابورت مدافع منتخب إسبانيا، عن سعادته وفخره بتمثيل بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مدافعًا عن اختياره اللعب في الدوري السعودي من بوابة النصر.

وقدم منتخب إسبانيا نتائج مميز في الجولتين الأولى والثانية بـ"يورو 2024"، حيث تغلب على كرواتيا (3-0) وإيطاليا (1-0) في المجموعة الثانية التي يطلق عليها "مجموعة الموت"، ليحسم تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ16 قبل مواجهة ألبانيا في الجولة الثالثة.

وقال لابورت في مؤتمر صحفي: "أزعجتني كثيرًا الشائعات التي شككت في قدرتي على المشاركة بالبطولة، ما كتب لم يكن دقيقًا على الإطلاق ولم تكن هناك معلومات كافية حول حالتي البدنية".

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وأضاف: "عندما طُلب مني التواجد قمت بتجهيز نفسي جيدًا. وأنا في أفضل حال الآن، لعبت المباراة الماضية كاملة أمام إيطاليا، كما أشعر أنني بحالة جيدة جدًا".

وتابع: "إسبانيا فريق عظيم، استطعنا الفوز على منتخبين كبيرين (كرواتيا وإيطاليا) في الجولتين الأولى والثانية، صحيح أنها كانت مباريات صعبة لكننا أظهرنا للجميع منذ البداية كيف نلعب ضد الفرق القوية، ونحن مستعدون للفوز بالبطولة".

وكشف لابورت عن حديث سابق بينه وبين لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، حول قراره بالانتقال إلى السعودية، حيث قال: "بالفعل تحدثت معه قبل اتخاذ قراري، بالنسبة لي اللعب للمنتخب مهم للغاية، وهو أهم شيء في مسيرتي الرياضية".

وتطرق لابورت للحديث عن نظرة الجمهور في أوروبا للاعب الذي ينتقل إلى الدوري السعودي، قائلًا: "الناس لديهم أحكام مسبقة بشأن البطولة. نحن جميعًا ندرك أنه دوري جديد إلى حد ما وعلى مستوى التسويق، فهو أيضًا يتطور شيئًا فشيئًا".

وواصل لاعب النصر متحديًا: "في المستقبل، سيُنظر إلى الدوري السعودي على أنه أكثر تنافسية، لا تنسوا أن كانتي حصل على جائزة رجل المباراة مع فرنسا مرتين وهو أحد اللاعبين في الدوري السعودي".