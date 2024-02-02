"انضم لهم مبكرًا" .. نجم ألمانيا يلوم جولر على اختيار ريال مدريد

هل تعجل أردا جولر في الانضمام إلى ريال مدريد؟

يعتقد لوكاس بودولسكي، لاعب منتخب ألمانيا السابق، والفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014، أن أردا جولر، لاعب ريال مدريد الحالي، تعجل في الانضمام إلى الميرينجي.

وانضم جولر إلى صفوف ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمصا من فنربخشة التركي، ولكن بدايته لم تكل الأفضل، إذ عانى لفترة طويلة من الإصابات، ولكنه عاد للمشاركة في الفترة الأخيرة مرة أخرى.

وقال لوكاس بودولسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنرى في المستقبل، إذا كانت فترته مع ريال مدريد، جيدة أم لا، أعتقد أنه انضم إلى ريال مدريد في وقت مبكر جدًا".

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وأضاف: "أردا جولر، موهبة رائعة ولكنه حتى الآن غير قادر على إظهار أفضل نسخة منه، لن يكون أساسيًا مع ريال مدريد في الفترة القادمة، فليس من السهل الوصول من فنربخشة، وتعثر على مكانًا أساسيًا في تشكيلة ريال مدريد".

وأتم تصريحاته قائلًا: "ريال مدريد، فريق على مستوى كبير، لا توجد رفاهية مثل مساعدة لاعب، أو منحه أكثر من فرصة لا يوجد وقت، الفريق ينافس على كافة البطولات".

ومع خروج ريال مدريد، من كأس الملك ونهاية السوبر الإسباني، سيكون من الصعب أن يحصل اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، على فرصة بشكل أساسي، في ظل سباق الميرينجي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.