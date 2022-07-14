أنشيلوتي ودور هازارد الجديد .. الفرصة الأخيرة لإحياء مسيرة البلجيكي مع الملكي

كارلو أنشيلوتي قرر محاولة إيجاد حل لمعضلة هازارد مع ريال مدريد بوضعه في مركز جديد.

سيكون موسم 2022-23 مفصليًا في مسيرة البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد الإسباني، وذلك إذا ما استمر اللاعب بالفعل في "سانتياجو برنابيو".

موقع "Relevo" الإسباني، كشف خلال الساعات القليلة الماضية عن أن ريال مدريد قد يقبل بالفعل رحيل هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن في حالة وصول عرض مناسب فقط.

المثير في التقرير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي منح موافقته لإدارة ريال مدريد على رحيل هازارد إذا ما رغبت الإدارة في ذلك.

لكن بعيدًا عن تلك التقارير، فإن هازارد نفسه مصمم على النجاح مع ريال مدريد خلال منافسات الموسم المقبل، وإنهاء السنوات العجاف التي قضاها بقميص النادي الملكي منذ 2019.

مسيرة هازارد مع ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019، لم تكن سوى سلسلة من فترات العلاج الطويلة بعد تعرضه لإصابة تلو الأخرى.

لكن هازارد تخلص خلال الأشهر الماضية من الشرائح البلاتينية التي كانت تثبت كاحله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في 2020، ومن المنتظر أن يظهر بمستوى مغاير بعد ذلك الإجراء الطبي.

وعد بالتألق

هازارد نفسه، وخلال احتفالات ريال مدريد بالفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أصر على أنه يريد النجاح مع النادي الملكي.

هازارد فاجأ جماهير ريال مدريد في ساحة سيبيليس أثناء الاحتفال بالتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، معبرًا عن تفاؤله بشأن مستقبله مع ريال مدريد.

هازارد، وبعد أن ألقى عدد من نجوم ريال مدريد ومدربهم كارلو أنشيلوتي بكلمات حماسية إلى الجماهير، طلب الميكروفون ليوجه رسالة إلى الجماهير.

هازارد قال في كلمته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنني هنا منذ ثلاث سنوات، وتعرضت للكثير من الإصابات، لكن العام القادم سأعطي كل ما لدي من أجلكم".

وبمجرد أن أنهى كلمته، قام جميع لاعبي ريال مدريد باحتضان هازارد والتضامن معه، مما أوضح أنه أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في غرفة الملابس.

دور جديد

صحيفة "as" الإسبانية كشفت خلال الفترة الماضية عن أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يسعى إلى استخدام هازارد في دور جديد، بعيدًا عن مركز الجناح الأيسر.

الدور الجديد لقائد منتخب بلجيكا سيكون في مركز المهاجم الوهمي، حيث يتطلع أنشيلوتي إلى الجمع بين خصائص هازارد، وقدرات كريم بنزيما الهجومية الهائلة، لخلق ثنائي هجومي مميز.

ويتطلع أنشيلوتي إلى إعادة إشعال مسيرة هازارد، وتوظيفه في مركز المهاجم الوهمي، سواء عند حضور بنزيما أو غيابه.

ويرى المدرب الإيطالي أن هازارد هو اللاعب الذي يمكنه اللعب كمهاجم إضافي في غياب بنزيما، وأن لياقة البلجيكي ستكون أفضل خلال الموسم المقبل.

هازارد ليس غريبًا على دور المهاجم الوهمي، حيث لعب فيه عدة مرات أثناء لعبه مع تشيلسي، وتألق في هذا المركز بالفعل.

الدور الجديد .. إما الخلاص أو كلمة النهاية!

وفي انتظار التعرف على مستقبل هازارد، فإن البلجيكي الدولي سيكون أمام التحدي الأهم في مسيرته خلال الموسم المقبل إذا ما اقتنع بالفعل بلعب دور جديد في ريال مدريد.

هازارد وإذا ما تألق في الدور الجديد، فإن ذلك سيكتب شهادة ميلاده مع ريال مدريد بعد سنوات من خيبة الأمل.

ويحتاج هازارد إلى استعادة مستواه خاصة مع إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر 2022، وغيابه عن التألق قد يكلفه الغياب عن المونديال.

ولذلك، إذا ما اعتمد أنشيلوتي على هازارد في مركز جديد، فإن البلجيكي يجب أن يتألق ويستعيد مستواه سريعًا، لأن النصف الأول من الموسم محوري للغاية وقد يحدد كل شيء في مستقبله.

أما في حالة الإخفاق، وعدم القدرة على التأقلم بسرعة في المركز الجديد، وعدم العودة إلى مستواه، فإن البلجيكي سيكتب شهادة نهاية مسيرته مع ريال مدريد.

وهكذا، فإن حلم هازارد الأزلي، باللعب والتألق مع ريال مدريد مرهون بالتألق في دور مختلف لم يقم به كثيرًا، هذا وإلا لن يلوم سوى نفسه.

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