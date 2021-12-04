معجزة فينيسيوس وتأثير بنزيما .. تحليل ريال سوسييداد ومدريد

حقق ريال مدريد الفوز اليوم على نظيره ريال سوسييداد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني على ملعب الأخير.

الفوز جاء بالرغم من خروج كريم بنزيما المبكر من أرض الملعب، لكن كثرة التفاصيل الفنية في المباراة يروي بالتحديد ما الذي حدث!

فيما يلي نستعرض أبرز النقاط الفنية في المواجهة:

نظرة على التشكيل

اختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي أن يخوض المباراة بذلك الشكل، وكانت تلك هي تشكيلته:

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال

توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس

سرعة سوسييداد وخسارة ريال مدريد للاستحواذ!

في الشوط الأول كان ريال سوسييداد يمرر الكرات وينقلها بسرعة كبيرة، أفضل من ريال مدريد بشكل واضح.

الأمور لم تختلف كثيرًا عقب الهدف الأول الذي سجله ريال مدريد واستمر سوسييداد في التفوق فنيًا على ريال مدريد في أرض الملعب.

تأثير بنزيما

للفرنسي التأثير الأكبر على أداء ريال مدريد اليوم، الفريق لم يجد أبدًا من يعوض بنزيما في أرض الملعب وخروجه صنع الكثير من المتاعب للملكي.

بنزيما كان قد غادر الملعب في الدقيقة الـ 17 بعدما عانى من إصابة عضلية، وسيخضع لفحوصات طبية للكشف عن فترة غيابه.

هذه هي بصمة أنشيلوتي!

الكل يستغرب ما الذي حدث للاعب مثل فينيسيوس جونيور، كان ينافس على لقب أسوأ مواهب الدوري الإسباني ليكون بطلًا قوميًا في مدريد يحمل الفريق في غياب النجوم.

بكل بساطة تلك هي بصمة كارلو أنشيلوتي، الذي جعله يلعب بشكل مباشر أكثر على الملعب، ولو كانت المراوغة لا فائدة منها فهو لا يحاول القيام به.

فاعليته على المرمى وسرعته وأهدافه التي يسجلها من أوضاع ذكية للغاية جعلوه في تلك المكانة وتسببوا في تقدم ريال مدريد في اللقاء.

مؤخرًا أصبح البرازيلي ينظر للمرمى فقط وليس لأقدام الخصوم، ويستهدف التسجيل ولا أكثر من ذلك، وبما يملكه من سرعة ومهارة يكون الأمر سهلًا عليه.

ماذا بعد فينيسيوس يا أنشيلوتي؟ّ!

دع صدارة الدوري الإسباني جانبًا، ودعنا ننظر لحال ريال مدريد على أرض الملعب بشكل أكثر تمعنًا، ما المميز حقًا الذي يقدمه النادي الملكي وما هي طريقة اللعب؟

ريال مدريد يظهر تائهًا في أغلب الأوقات حتى وهو متقدمًا في النتيجة، دون أي تنظيم يذكر، حتى هدفين اليوم جاءا من مهارة فردية لفينيسيوس وكرة ثابتة!

لا يمكن لأنشيلوتي أن يركن إلى تطوير فينيسيوس فقط لو أراد أن يصنع فريقًا قويًا يستطيع حصد الألقاب بنهاية الموسم.

بيت القصيد

قد يكون ريال مدريد يجمع النقاط في الوقت الحالي بالدوري الإسباني، وذلك هو الأهم في تلك المرحلة من الموسم.

لكن الواقع يقول أن الشكل الفني للنادي الملكي حاليًا تحت قيادة أنشيلوتي لن يسمح له بالاستمرار في جمع النقاط بنفس الكيفية.

بالأخص في ظل عدم وجود بديل لثنائية بنزيما وفينيسيوس، القابلة للكسر في أي وقت سواء بسبب الإصابة أو التراجع الفني الفردي لأي لاعب.







