انتهى كل شيء.. صفقة سفيان أمرابط على وشك الإتمام!

النادي المانشستراوي ينهي كل شيء..

بات الدولي المغربي سفيان أمرابط على بعد خطوات بسيطة من الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد بعد حسم الأمور التعاقدية كافة بين الشياطين الحمر وناديه الحالي فيورنتينا.

وأفاد موقع "دايلي ميل" البريطاني بأن اللاعب سيخضع للكشف الطبي في الساعات الأخيرة من الميركاتو من أجل الانضمام بشكل نهائي إلى صفوف الشياطين الحمر.

وأشار الموقع إلى أن أمرابط سينضم إلى يونايتد على سبيل الإعارة مقابل 9.34 مليون يورو، مع بند بأحقية الشراء مقابل 24.5 مليون يورو بنهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيورنتينا كان يود جعل بند الشراء إلزاميًا، إلا أن الصفقة قريبة من الإتمام على هذا الوضع الذي يطمح إليه "المانيو" والذي سيجعل المدرب الهولندي إريك تين هاج قريبًا من الائتلاف مجددًا مع لاعبه الأسبق.