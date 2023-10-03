انتهى شهر العسل؟ انتقادات عنيفة لمستوى عثمان ديمبيلي في الصحافة الفرنسية!

يواجه عثمان ديمبيلي عاصفة من الانتقادات بسبب مستواه في باريس سان جيرمان..

تسبب أداء عثمان ديمبيلي في أسابيعه الأولى مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حالة من الاستياء لدى الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث لم يقترب اللاعب أبدًا من المستوى الذي كان يقدمه رفقة برشلونة الإسباني.

وانضم الصحفي دانييل ريولو عبر شبكة "RMC Sport" الفرنسية إلى منتقدي عثمان ديمبيلي، حيث قيم أداء اللاعب منذ بداية الموسم، وصنف م يقدمه على أنه مشكلة قبل أي شيء.

وقال ريولو: "يجب أن نذكر أن ديمبيلي ومنذ قدومه إلى باريس سان جيرمان وهو ليس على ما يرام، ولا يؤدي بشكل جيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: " لم يسجل أي هدف بعد، وهذه مشكلة حقيقية، لدرجة أن المرء يتساءل عما إذا كان كولو مواني سيأخذ مكانه في طريقة 4-3-3 حتى يتمكن جونسالو راموش من اللعب في قلب الهجوم".

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وأكمل الصحفي الفرنسي المثير للجدل دائمًا: "كل هذه الأسئلة طبيعية في بداية الموسم، لكن لا أعرف كيف يريد لويس إنريكي اللعب ضد نيوكاسل، لكني آمل أن يترك خطة 4-2-4 على الفور".

ورغم أن ديمبيلي أظهر بعض التحسن أمام مارسيليا في قمة الجولة السادسة من "ليج 1"، إلا أنه تراجع سريعًا أمام كليرمون فوت في الجولة السابعة.

وحتى الآن، لم يفتتح ديمبيلي سجله التهديفي بقميص باريس سان جيرمان ولم يقدم سوى تمريرة حاسمة واحدة، وهي أرقام أقل بكثير مما هو متوقع من لاعب كرة قدم كلف 50 مليون يورو، والذي جاء لتعويض رحيل نيمار وليونيل ميسي.