"انتهى زمن فسخ عقود اللاعبين" .. قرارات مؤلمة منتظرة من أعلى الجهات الرياضية السعودية

"أندية القضايا ستتعرض لخصم نقاط وربما تهبيط"

يبدو أن مسؤولي الكرة السعودية لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بعدما شوهت الأندية سمعتها أمام الجهات الدولية، وصدور تحذير رسمي من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، من الانضمام للأندية السعودية.

ما هي قصة تحذير الاتحاد الدولي؟

في النصف الأول من يوليو الجاري، وبالتزامن مع فتح باب الانتقالات الصيفية، أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، تحذيرات للاعبين، لتجنب دخولهم في مشكلات.

من ضمن هذه التحذيرات، تواجد اسم الدوري السعودي من ضمن الأندية المُحذر منها، بداعي عدم التزام الأندية بدفع رواتب اللاعبين، وقيامها بفسخ العقود.

هذا التحذير جاء بعد تراكم الشكاوى ضد الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من قبل لاعبين ومدربين.

لكن أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ردًا رسميًا على الاتحاد الدولي، مؤكدة أنها تحمي لاعبيها بصورة جيدة، مستشهدة بثناء الاتحاد القاري وفيفا. (طالع التفاصيل)

"انتهى زمن فسخ العقود في السعودية"

الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، أكد أن الجهات الرياضية تقبع حاليًا على تجهيز نظام صارم للأندية، لمنع فسخ العقود بطريقة عشوائية تقود للمحاكم بعد ذلك.

وأوضح الإعلامي أن هذا النظام سيتم تنفيذه عبر قانون اللعب المالي النظيف، الذي تقرر تطبيقه بالفعل بالدوري السعودي.

وكتب الفراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تقرير رابطة اللاعبين المحترفين (FIFPRO) الاخير وتقرير الفيفا بخصوص قضايا الأندية السعودية سينتج عنه خطوات صارمة جدا بالموسم المقبل عبر مشروع اللعب المالي النظيف الذي اصبح ضرورة قصوى في ظل عدم التزام البعض . تنبيه : اندية القضايا ستتعرض لخصم نقاط وربما تهبيط .. اربطوا الاحزمة".

وأضاف: "الاحبة رؤساء الاندية السعودية .. انتهى زمن افسخ عقد اللاعب او المدرب وتأخير الرواتب وخلي اللاعب او المدرب يشتكي وبعدين يحلها حلال . هناك نظام صارم يتم تجهيزة من اعلى الجهات الرياضية حاليا".

وأضاف: "بصراحة نترقب قرارات مؤلمة في الموسم الجديد لن تستثني احد .. الزمن تغير وقد اعذر من انذر".

الاحبة رؤساء الاندية السعودية .. انتهى زمن افسخ عقد اللاعب او المدرب وتأخير الرواتب وخلي اللاعب او المدرب يشتكي وبعدين يحلها حلال .

هناك نظام صارم يتم تجهيزة من اعلى الجهات الرياضية حاليا .

بصراحة نترقب قرارات مؤلمة في الموسم الجديد لن تستثني احد .. الزمن تغير وقد اعذر من انذر . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) July 17, 2022

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر السير على نهج الدوريات الأوروبية وتطبيق قانون اللعب المالي النظيف، من أجل التقليل من ديون الأندية حتى القضاء عليها نهائيًا.

وتأتي هذه الخطوة عقب عامين من تنفيذ نظام شهادة الكفاءة المالية قبل كل فترة انتقالات، والتي بموجبه يتوجب على الأندية تسديد ديونها أو تسويتها مع الطرف الآخر، كي تتمكن الأندية من تسجيل لاعبين جدد.

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