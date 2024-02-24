انتهى الأمر .. إدارة الأهلي تحكم العقل في أزمة مباراة الطائي

جماهير الراقي طالبت بالتأجيل بسبب تأخر إقلاع الطائرة

SHAHID

حطت طائرة بعثة النادي الأهلي، رحالها في مدينة حائل، صباح اليوم السبت، استعدادا لخوض مباراة مهمة أمام الطائي.

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ويحل الأهلي، ضيفًا على الطائي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد ساعات من الجدل حول مصير المباراة، بعدما تأخرت رحلة طائرة الراقي أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأنهى الأهلي هذا الجدل، من خلال نشر مقطع فيديو للاعبي الفريق لدى وصولهم مدينة حائل، على الحساب الرسمي للنادي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، لينهي كافة التكهنات عن موقف المباراة.

وشهدت الساعات الماضية، شائعات وأنباء عن تأجيل موعد مباراة الأهلي والطائي، حيث طالبت جماهير الراقي على منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة تأجيل اللقاء نظرًا للتأثير المتوقع لعامل الإجهاد على أداء الفريق.

في المقابل، كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن إدارة الأهلي هي من رفضت تأجيل مباراة الطائي وفضلت خوضها في موعدها رغم الصعوبات الأخيرة، بسبب رحلة الطيران المتأخرة.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي بـ40 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن النصر الوصيف، فيما يأتي الطائي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

SHAHID