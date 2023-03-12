انتهت حماية ريال مدريد .. كاسيميرو يتلقى الطرد المباشر الثاني في مسيرته ويغيب أربعة لقاءات!

النجم البرازيلي لن يتواجد في الأربعة لقاءات القادمة.

تلقى النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة الأحد أمام ساوثامبتون في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء ليخوض الشياطين الحمر حوالي ساعة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بلاعب أقل من الضيوف.

البطاقة الحمراء هي الثانية المباشرة التي يتلقاها كاسيميرو في مسيرته الكروية في مانشستر يونايتد وريال مدريد، وكلا البطاقتين وقعا في صفوف الشياطين الحمر.

وفي صفوف ريال مدريد تلقى كاسيميرو طوال سبع سنوات هناك بطاقتين حمراوتين أيضًا لكنهما جاءا عن طريق تلقي البطاقة الصفراء الثانية وليس بشكل مباشر.

ومن المنتظر أن يتم إيقاف كاسيميرو لمدة أربعة لقاءات عن المشاركات مع مانشستر يونايتد بعد الطرد الأخير.