انتهت الأزمة .. الاتحاد يعتذر لاتحاد الكرة والانضباط

في خطوة مفاجئة للجميع، تقدمت إدارة نادي الاتحاد باعتذار رسمي لاتحاد الكرة السعودي ولجنة الانضباط والأخلاق، بعد تبادل البيانات الرسمية بين الطرفين.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، واتحاد الكرة السعودي، بسبب قرارات لجنة الانضباط.

ما هي تفاصيل أزمة الاتحاد ولجنة الانضباط؟

وكانت هناك أزمة قد حدثت بين إدارة الاتحاد ولجنة الانضباط، بعد قرار الأخيرة بإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي بسبب تصريحاته الإعلامية التي هاجم فيها اللجنة.

حيث أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، يطالب فيه بحل لجنة الانضباط، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل حل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة، وذلك لرفضه قرارات تلك اللجنة.

ورد اتحاد الكرة السعودي على بيان الاتحاد ببيان آخر، يؤكد خلاله على استقلال جميع اللجان القضائية داخل الاتحاد، مطالبًا جميع الأندية السعودية بالامتثال للقرارات واحترامها. طالع التفاصيل

نادي الاتحاد يعتذر لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط

وأصدر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا يعتذر خلاله لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط.

وجاء نص بيان الاعتذار كالآتي:

"إشارة إلى البيان التوضيحي الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الأربعاء 16 مارس 2022، بشأن البيان الصادر من نادي الاتحاد وما تضمنه البيان التوضيحي من ضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية بالاتحاد وعدم التشكيك فيها".

"فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية، وتحديدًا لجنة الانضباط والأخلاق، وأننا لم نشكك إطلاقًا في القرارات بل نعمل بها وننقذها وفقًا لمنطوقها الصادر".

"وإن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا وما زالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية الموسم يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق".

وبهذا البيان الذي نشره نادي الاتحاد، تنتهي الأزمة بين النادي واتحاد الكرة ولجنة الانضباط والأخلاق.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/8S202SRmuE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 18, 2022

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