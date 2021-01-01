انتهاء أحلام برشلونة ومؤشر لرحيل ميسي .. نيمار يقرر تمديد عقده مع باريس

نبأ تعيس للنادي الكتالوني..

تبخرت أحلام برشلونة في إعادة نيمار مرة أخرى إلى كامب نو، وذلك بعدما قرر اللاعب تمديد عقده لأربع سنوات أخرى مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

صحيح أن نيمار منذ عامين أراد العودة بشتى السبل إلى برشلونة وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذه الغاية لولا تعنت الإدارة الفرنسية، إلا أن الآن الوضع اختلف تمامًا.

عقد نيمار الحالي مع بي آس جي ينتهي في 2022، وسبق وأن أكد ناصر الخليفي، رئيس النادي، أنه يسعى بكل السبل إلى الإبقاء على الدولي البرازيلي في حديقة الأمراء حتى الاعتزال.

الصحفي البرازيلي المقرب من نيمار مارسيلو بيشلر نشر تغريدة أعلن فيها أن الاتفاق بين نيمار وباريس على التجديد لأربعة أعوام قد تم، وأنه ربما يتم الإعلان عن تجديد العقد هذا الأسبوع.

EXCLUSIVO! Segundo informações do nosso @marcelobechler, Neymar está próximo de assinar a renovação com o PSG, que pode ser anunciada ainda nesta semana. O contrato seria pelos próximos quatro anos. E aí, o que achou? #Neymar #PSG pic.twitter.com/gkkaWYeHWr — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021

بيشلر هو نفسه الذي انفرد بنبأ انتقال نيمار إلى باريس في 2017، لذلك تبدو الأنباء التي نشرها أقرب إلى الصواب، خصوصًا وأن اللاعب نفسه أعلن في الأسابيع الماضية سعادته مع كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو.

هذا النبأ قد يكون إشارة إلى اقتراب ليونيل ميسي من الوصول إلى باريس سان جيرمان أيضًا، فنيمار سبق وأن أعلن أنه يود لم الشمل مجددًا مع البرغوث العام المقبل، مما يرسل إشارات عن تقدم مفاوضات باريس الحالية مع الأرجنتيني.

يبقى السؤال الحالي إذا ما كان كيليان مبابي سيقوم بالخطوة نفسها أم سيقرر الرحيل، وإن كانت أغلب التقارير تشير إلى أن قدوم ميسي إن حدث سيعني توجه الموهبة الفرنسية الأبرز إلى ريال مدريد.