دلالة جديدة على غضب راموس من ريال مدريد!

الأمور صعبة للغاية..

يبدو أن العلاقة بين سيرخيو راموس وناديه ريال مدريد قد وصلت إلى طريق مسدود، كما يبدو جليًا أن قائد الملكي يشعر بالغضب مما آلت إليه الأمور مع إدارة فلورنتينو بيريز.

عقد راموس ينتهي بنهاية هذا الموسم وحتى الآن يرفض بيريز تلبية طلبات القائد المادية وكذلك فيما يتعلق بمدة العقد، وسط أنباء عن أن الدولي الإسباني اتخذ قراره بالرحيل عن سانتياجو برنابيو.

راموس قام بتسجيل إعجابه على منشور عبر إنستجرام ينتقد الطريقة التي تتعامل بها إدارة الريال معه، في إشارة إلى مدى امتعاضه وإلى مدى صعوبة المفاوضات في الآونة الأخيرة.

المنشور من أحد محبي ريال مدريد كُتب فيه "هكذا نتعامل مع أساطيرنا، يا له من أمر مفجع" مع وضع صورة راموس، الذي لم يتردد في وضع الإعجاب مباشرةً برسالة واضحة للجماهير والنادي كذلك.

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هذه ليست الواقعة الوحيدة فقط في الأشهر الأخيرة التي تكشف غضب راموس، بل سبق وأن أُعجب شقيقه ووكيله رينيه، بكلام مماثل وأكثر حدة ضد الإدارة عن طريق التعامل مع أخيه.

Alguien deberá explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezca en absurdas alineaciones de jugadores que hoy pueden firmar libremente por cualquier club!!!!! pic.twitter.com/zoNh0m5153 — Alfredo Duro (@alfredoduro1) January 1, 2021

في ذلك التوقيت وعبر تويتر، تحديدًا في الرابع من يناير الماضي، كُتِب "يجب على شخص ما أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة، كيف السماح لقائدك وأحد أساطير مدريد بالظهور في تشكيلات سخيفة من اللاعبين الذين يمكنهم اليوم التوقيع بحرية مع نادٍ آخر".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان هي الوجهة الأقرب لراموس صاحب الـ33 عامًا، في الوقت الذي نشطت فيه بعض التقارير عن اهتمام من بعض أندية إنجلترا أيضًا به.

كما تجدر الإشارة إلى أن القائد قد قام فيما بعد بإلغاء إعجابه بالمنشور، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أنه أراد من خلال ما قام به لفت الانتباه إلى صعوبة المفاوضات وإلى غضبه الجم مما يجري.