انتقامًا لفينيسيوس؟ زوجة نجم فالنسيا تتعرض للضرب والسرقة المسلحة

حادث سرقة جديد بنفس الطريقة الكلاسيكية وقت المباريات في إسبانيا

استغلت عصابة مسلحة انشغال الهولندي جاستن كلويفرت لاعب فالنسيا بمواجهة فريقه مع ريال مايوركا وهاجموا منزله وضربوا زوجته وسرقوا بعض الأشياء الثمينة.

وسيحل فالنسيا ضيفًا على ريال مايوركا، اليوم الخميس، في الدوري الإسباني وهو ما يعني أن الفريقين يستعدان ومنشغلان بهذه المواجهة.

واستغلت عصابة مكونة من 3 مقنعين ذلك وهاجمت منزل لاعب فالنسيا، الهولندي جاستن كلويفرت مساء أمس الأربعاء.

ووفقًا لـ " Plaza Deportiva" فإن العصابة تمكنت من سرقة أشياء قيمة قيمتها تقدر بـ 160 ألف يورو من ساعات وجواهر وملابس خلال دقيقتين فقط.

وانتظر المقنعون عودة السيدة من نزهة مع كلبها ليدخلوا العقار الذي يسكنه اللاعب ضمانًا لعدم تفعيل جرس الإنذار وبعدها ضربوها لتعترف لهم بمكان المتعلقات الثمينة.

وتعتقد الشرطة أن عصابة منظمة وراء الحادث نظرًا لتكراره في هذه المنطقة مع عدد من اللاعبين وبنفس الطريقة آخرهم كان مع شكودران موستافي لاعب ليفانتي في أبريل 2022.

وتكثر حوادث سرقات منازل اللاعبين في أوقات المباريات سواء داخل إسبانيا او فرنسا من عصابات دولية أحيانًا تنجح الشرطة في إلقاء القبض عليهم.