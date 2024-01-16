لا مكان له هنا!..مانشستر يونايتد يغلق بابه في وجه بنزيما

SHAHID

يبدو أن مانشستر يونايتد قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن إمكانية التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم الفرنسيأثار الجدل في نادي الاتحاد، خلال الفترة القليلة الماضية، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم؛ وسط تأكيدات إعلامية، على معاقبته من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو .

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مسؤولي اليونايتد استبعدوا فكرة ضم بنزيما خلال الميركاتو الشتوي، كما لم يتواصلوا مع ممثلي اللاعب على الإطلاق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأرجعت الصحيفة قرار اليونايتد إلى "عمر اللاعب البالغ 36 عاما، وراتبه الهائل والذي يقدر بنحو 86 مليون إسترليني في الموسم".

ويستهدف النادي الإنجليزي التعاقد مع مهاجم هذا الشهر، في صفقة إجبارية، كون الأقل تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 هدفا في 21 مباراة.

جدير بالذكر أن بنزيما، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ مسجلًا 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية - حتى الآن -.

SHAHID