انتقال جديد للمصري عمر مرموش داخل الدوري الألماني

مرموش ينضم لشتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت الألماني عن ضم المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج بعقد إعارة لمدة عام.

وأعلن شتوتجارت عن توصله لاتفاق مع فولفسبورج لخضوع اللاعب المصري للفحوصات الطبية تمهيدًا للحصول على خدماته معارًا لمدة موسم.

ماذا قال المدير الرياضي لشتوتجارت عن مرموش؟

وتحدث المدير الرياضي لشتوتجارت، سفين ميسلينتات لموقع ناديه وقال عن صفقة ضم عمر: "عمر مرموش يمكنه اللعب بمرونة في خط الهجوم".

وتابع المدير الرياضي لشتوتجارت "هو إضافة قيمة لفريقنا. عمر أثبت إمكانياته في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية مع سانت بولي وفي هذا الموسم أيضًا خلال ظهوره مع فولفسبورج. توصلنا لاتفاق سريع مع فولفسبورج بفضل علاقاتنا معهم ونرحب بعمر معنا".

من عمر مرموش؟

يعد عمر مرموش، 22 سنة، واحد من أبرز اللاعبين المصريين الشباب في أوروبا حاليًا.

اللاعب المصري انتقل في 2017 من وادي دجلة إلى فريق ناشئين فولفسبورج الألماني الذي لعب لفريقه الأول في 8 مباريات في الدوري ومباراتين في الكأس ومثلهما في الدوري الأوروبي.

ولعب مرموش معارًا منذ يناير 2021 وحتى نهاية الموسم الماضي لفريق سانت بولي في الدرجة الثانية الألمانية وسجل بقميصه 7 أهداف خلال 21 مباراة لعبها.

ويتصدر فولفسبورج حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني بتسع نقاط بعد 3 جولات، فيما يحتل شتوتجارت المركز 13 بثلاث نقاط.

وشارك مرموش في مباراتين هذا الموسم بديلًا مع فولفسبورج آخرهم مشاركته لدقيقتين في فوز فولفسبورج أمس على لايبزيج بهدف دون رد.

ولن يكون عمر أول لاعب مصري يرتدي قميص شتوتجارت فمن قبله لعب المهاجم أحمد صلاح حسني في صفوف ناشئ شتوتجارت والفريق الأول لما يقرب من 3 سنوات حتى 2001.

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