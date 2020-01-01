نابولي يحاول حرمان برشلونة من جناح ساسوولو

اللاعب تصل قيمته إلى 20 مليون يورو

مرة أخرى يظهر اسم جيريمي بوجا جناح نادي ساسوولو الإيطالي، ضمن أهم المرشحين للانتقال لصفوف برشلونة الصيف القادم.

برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، ضمن محاولاته لضم عنصر هجومي جديد بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، لكن الأمور لم تتم بنجاح.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، سلطت اهتمام النادي الإسباني من جديد بجناح ساسوولو، نظراً لتميزه في اللعب بأكثر من مركز بخط الهجوم.

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وأوضحت أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، دخل في مفاوضات بالفعل مع النادي الإيطالي، بعدما تابعه عن قرب خلال الموسم الحالي.

ويواجه برسا منافسة شرسة من نابولي على ضم الجناح المميز، ولكن الأخير عليه بيه أحد لاعبيه، على الأرجح سيكون هيرفينج لوزانو لتمويل الصفقة التي لن تقل عن 20 مليون يورو.

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رغبة بوجا تبدو واضحة بتفضيل برشلونة عن أي نادي آخر، لكن النادي الكتالوني له أولويات أخرى مثل نيمار ولاوتارو مارتينيز، مما يتيح المجال لنابولي للانقضاض على الصفقة في حالة توفير الأموال.

يذكر أن وكيل أعمال اللاعب الذي سجل 8 أهداف بالدوري الإيطالي هذا الموسم، سبق وأن أكد اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته، في تصريحات بشهر فبراير الماضي.