مطالب الترجي المالية تُبعد بيراميدز عن البلايلي

اللاعب قد يرحل إلى فرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

برز اسم يوسف البلايلي بقوة في كأس أمم أفريقيا بأدائه الممتاز مع منتخب الجزائر ومساهمته الجادة في وصول الخُضر لنهائي البطولة.

وقد لفت هذا الأمر أنظار العديد من الأندية العربية للجناح الجزائري، أبرزها السد والدحيل من قطر والأهلي وبيراميدز من مصر.

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وأفادت تقارير صحفية أن بيراميدز تواصل بالفعل مع الترجي التونسي لشراء بلايلي، لكنه صُدم بالمطالب المالية المرتفعة من فريق باب سويقة، إذ طلب الحصول على 8 ملايين دولار ثمنًا للاعب.

وتؤكد التقارير أن الدحيل القطري هو الأقرب لتلبية رغبات النادي التونسي وضم اللاعب، لكن مع منافسة قوية من مواطنه السد.

وأشارت تقارير مختلفة أن أحد وكلاء اللاعبين يُحاول استغلال تألق اللاعب صاحب الـ27 عامًا وتسويقه في فرنسا، إذ عرضه على عدة أندية هناك وبانتظار إيجاد الفريق المناسب والقادر على تلبية مطالب الترجي المالية.