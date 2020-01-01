سولشاير يفي بوعده ويقترب من إعادة كينج لمانشستر

صفقة هجومية أخيرة للشياطين الحمر

يطمح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع لاعب بمركز المهاجم الصريح، لتدعيم صفوف الفريق خلال الساعات القليلة الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي.

يونايتد أعلن مؤخراً التعاقد مع برونو فيرنانديس صانع ألعاب سبورتنج لشبونة، ليصبح الهدف القادم هو مهاجم بديل لماركوس راشفورد الذي يعود بالأسابيع الأخيرة قبل نهاية الموسم.

موقع "TheAthletic" أكد رغبة مانشستر في التعاقد مع جوشوا كينج لاعب بورنموث، لحل الأزمة التي يمر بها فريق المدرب أولي جونار سولشاير.

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وأوضح أن بورنموث بدأ بالفعل رحلة البحث عن مهاجم بديل لكينج، لوجود حالة من الاستسلام لحقيقة رحيل اللاعب للشياين الحمر.

وكشف الموقع عن وجود محادثة بين سولشاير وكينج بإحدى المباريات بين يونايتد وبورنموث، أكد خلالها النرويجي على رغبته في إعادة اللاعب لمانشستر مرة أخرى، حيث سبق وأن لعب بصفوفه بمرحلة الشباب.

وعلى جانب آخر قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن داني إنجز مهاجم ساوثامبتون يعتبر هدف آخر لسولشاير لتدعيم هجومه.

وتأتي فكرة تخلي القديسين عنه حالياً صعبة، نظراً للمستوى المميز الذي يظهر به صاحب الـ27 سنة، حيث سجل 14 هدفاً بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

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وكشفت الصحيفة أن رد ساوثامبتون على طلب مانشستر جاء واضحاً بعدم الرغبة في البيع، خاصة بعد التخلي مؤخراً عن المدافع البرتغالي سيدريك سواريز لأرسنال.

يذكر أن مانشستر يونايتد الذي يلعب الجولة القادمة من البريميرليج ضد ولفرهامبتون، يحتل المركز الخامس بجدول البطولة بـ34 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي الرابع.