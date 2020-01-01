جوارديولا يبدي رأيه في انتقال تياجو إلى ليفربول

هل ينجح اللاعب الإسباني في الدوري الإنجليزي؟

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا توجد أي شكوك لديه حول تألق تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ، في حالة انتقاله إلى ليفربول هذا الصيف.

تياجو قضى 7 سنوات مع بايرن ميونخ، وفاز بـ14 بطولة مع الفريق الألماني، منهم 7 ألقاب دوري محلي، ويبدو أنه في طريقة نحو تجربة جديدة.

جوارديولا كان أول من يمنح تياجو فرصة الظهور مع الفريق الأول لبرشلونة، كما عمل معه لمدة 3 مواسم في بايرن، لذلك حرص على إبداء رأيه حول أنباء انضمامه للريدز.

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وقال الإسباني:"تياجو لعب لبرشلونة وبايرن ميونخ، لذلك لا توجد هناك شكوك حول إمكانية تألقه في الدوري الإنجليزي وظهوره بالمستوى المطلوب".

وأضاف:"بكل تأكيد هو يستطيع النجاح لو انتقل هنا، هو لاعب استثنائي، ولكني لا أعرف ما سيفعل بخصوص مستقبله حتى الآن".

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يذكر أن الدولي الإسباني نجح في تسجيل 31 هدفاً في 231 مباراة لعبها مع الفريق الألماني، كما ساهم في صناعة 37 هدفاً طوال مسيرته بقميص النادي.