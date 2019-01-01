فشل محلي ومشوار آسيوي مستقر - ماذا لو رحل عبد الرزاق حمد الله عن النصر؟

تقرير تخيلي قد يكون كابوسًا لجمهور العالمي..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

"أمتلك عدة عروض، أبرزها عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في إيطاليا، والذي يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنني أرغب في الاستمرار بالنصر، وانتظر فوز سعود آل سويلم؛ رئيس النادي، بالانتخابات حتى نبدأ مفاوضات تجديد تعاقدي"، هكذا أعلن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، رغبته في الاستمرار بصفوف العالمي لموسم آخر.

لكن الأوضاع تغيرت عقب الصورة السيئة التي ظهر بها النادي في الانتخابات، حيث تم فتح باب الترشح لفترتين (ثلاثة أيام في كل منها) وفي الأخير لم يترشح أحد، حتى تضطر الهيئة العامة للرياضة فتح الباب لفترة ثالثة لمدة خمسة أيام، ليتقدم صالح الأطرم بأوراق ترشحه أول أمس الخميس.

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التقارير الصحفية انقسم، منها من أكد إخطار اللاعب لأعضاء الشرف بالنصر ببقائه في صفوف الفريق، ومنها من أشار إلى أن حمد الله سيرحل في الميركاتو الصيفي الجاري بعد رفض سعود آل سويلم الترشح لفترة رئاسة جديدة.

ما هو مؤكد الآن أنه ورغم إعلان عبد الرزاق أنه يفضل البقاء بالنادي العاصمي عن الانتقال إلى الدوري الإيطالي إلا أنه الرغبة أقوى لدى الجمهور العالمي لبقاء المهاجم المغربي، دعونا نعرف السبب بتخيل النصر بلا حمد الله الموسم الماضي..

أرقامه في الموسم المنقضي

صاحب الـ28 عامًا نجح في الحصول على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بتسجيل أكبر عدد أهداف في موسم واحد برصيد 35 هدفًا، كذلك حصد لقب أفضل لاعب بالموسم من رابطة دوري المحترفين.

شارك المغربي في 26 مباراة بواقع 2197 دقيقة، سجل خلالها 35 هدفًا منها ثمانية أهداف من ضربات جزاء، أي أنه يسجل هدفًا كل 64.6 دقيقة.

وبخلاف تسجيله للأهداف، فقد صنع تسعة أهداف، ليكون له الفضل في أكثر من نصف الأهداف التي سجلها النصر على مدار الموسم بالدوري المحلي.

كيف الحال إذا رحل؟

بحذف أرقام حمد الله مع النصر في الدوري فقط، فإن الوضع لن يسر جمهور العالمي، ولن يكون الفريق في النهاية موجودًا على منصة التتويج بطلًا، وسيستمر الغياب لأربع سنوات.

النصر سجل 69 هدفًا، منها 35 بأقدام المهاجم المغربي أي نصف أهداف الفريق تقريبًا.

بالنظر إلى المباريات التي حسمها عبد الرزاق للعالمي بأهداف في الدقائق الأخيرة، فإن المغربي أهدى فريقه 19 نقطة، حيث خطف الفوز أمام التعاون والاتحاد والأهلي والفيحاء بالدور الأول، والاتفاق والباطن دور ثان، بالإضافة إلى اقتناص التعادل أمام الهلال بالدور الأول.

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إذا لم يكن حمد الله وقع للنصر في الصيف الماضي، فإن العالمي كان سيكون مركزه في نهاية الموسم بالمركز السادس، هو فقط لم يخسر اللقب بل لم نكن سنراه في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة.

لكن على مستوى دوري أبطال آسيا، فحمد الله غير مؤثر تمامًا، حيث شارك في مباراتين فقط من أصل سبع مباريات خاضها فريقه، الغريب أن في المباراتين اللاتين شارك بهما ابن الـ28 عامًا خسر النصر.

عبد الرزاق شارك أمام الوصل الإماراتي بالجولة الأولى بالمجموعات وخسرها فريقه بهدف وحيد، وشارك بالجولة التالية أمام ذوب آهن الإيراني وهُزم العالمي كذلك بنتيجة 3-2، سجل فيها حمد الله الهدف الثاني.

الآن النصر تأهل إلى دور الـ16 دون دور بارز للمغربي في البطولة الآسيوية، لكنه قد يضع بصمته في دور الـ16 عندما يلاقي العالمي فريق الوحدة الإماراتي.

أما بكأس خادم الحرمين، فلا يمكننا القياس، حيث وصل النصر إلى دور نصف النهائي بقرعة سهلة، حيث تغلب على الجندل (6-0)، ثم الأنصار (5-0) ثم الفيحاء (6-0) ثم الجيل (4-0)، ليصطدم في نصف النهائي باتحاد جدة، سجل حمد الله بنصف النهائي هدفين في خسارة فريقه برباعية.

وبعد استعراض الأرقام فمن المؤكد أن رحيل عبد الرزاق حمد الله هو أكثر ما يخشاه جمهور النصر خلال الفترة الحالية، فسيكون التجديد له هو أولى الملفات على طاولة الرئيس الجديد المنتظر.