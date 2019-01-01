الأهلي السعودي يتعاقد رسميًا مع البوسني ساريتش

ساريتش يوقع رسميًا لنادي الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، التعاقد مع اللاعب البوسني ألفيس ساريتش، لاعب وسط فريق سوون سامسونج الكوري، بعد اتفاق تم معه خلال الساعات الماضية.

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الأهلي، هو من طلب التعاقد مع لاعب الوسط البوسني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل. pic.twitter.com/n3M3T1DzC0 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 13, 2019

وقال حساب النادي الأهلي عبر تويتر : "أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل"

ساريتش الصفقة الأجنبية الثانية لصفوف الفريق، بعد التعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش، والذي انضم للأهلي مؤخرًا.

لاعب الهلال الجديد - مزور وممنوع من تمثيل كوريا الجنوبية مدى الحياة

اللاعب البوسني سينضم لمعسكر الأهلي المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.