انتظر تحرك برشلونة أو ريال مدريد .. الكشف عن سر تفضيل لابورت الانتقال إلى النصر

العملاقين الإسبانيين دفعا لابورت للتوقيع مع النصر السعودي.

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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن سبب تفضيل إيميريك لابورت الانتقال إلى النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

لاعب مانشستر سيتي السابق انضم بشكل رسمي إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، ليُصبح سادس صفقات العالمي.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان يطمح في الاستمرار داخل أوروبًا بدلًا من الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث كان يحلم باللعب لنادٍ إسباني سواء برشلونة أو ريال مدريد.

لابورت فقد أهميته في تشكيلة بيب جوارديولا بعد تعاقد مانشستر سيتي مع روبن دياز، مرورًا بأكانجي وناثان آكي، فيما أنهى وصول جوسكو جفارديول فرصة في الحصول على مكان أساسي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يكن لديه أي تفضيل للنادي الذي يريد الانتقال إليه، بل كان يرغب فقط في الاستمتاع بالأدرينابين الذي توفره المسابقات الأوروبية.

وجاء سبب اختيار لابورت الانضمام إلى النصر عدم اتخاذ أي من الناديين الإسبانيين خطوة رسمية لبحث إمكانية التعاقد معه هذا الصيف.

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