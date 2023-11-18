انتظروه في العام القادم .. ريال مدريد يصدر البيان الرسمي بشأن إصابة فينيسيوس!

النادي الملكي يعلن عن التقرير الطبي.

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن التقرير الطبي الخاص بفحوصات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أصيب مع منتخب بلاده.

جاء هذا عبر الموقع الإلكتروني للنادي الملكي عبر شبكة الإنترنت، وأكد النادي في بيانه أن فينيسيوس قد خضع للفحوصات الطبية عن طريق الخدمات الطبية لديه.

وكتب النادي في البيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين في الفخذ مع إصابة في أحد أوتار الساق اليسرى".

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وبحسب ما نشرت تقارير عديدة فقد أكد فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير أن غياب اللاعب قد يمتد لمدة شهرين ونصف، مما يعني أن عودته لن تكون قبل نهاية يناير أو بداية فبراير من العام القادم.

وكان فينيسيوس قد تعرض لإصابة ترك على أثرها معسكر المنتخب البرازيلي، ولن يخوض المواجهة المقبلة ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.