"انتظروا إيقاف الكرة السعودية ومنع أنديتها من فيفا"

تحذير الاتحاد الدولي أقلق الجميع

حذر الناقد الرياضي خالد العقيلي مسؤولي الكرة السعودية من المستقبل القريب، مشيرًا إلى إمكانية إصدار قرار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ما القصة؟

قبل يومين، أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، بيانًا رسميًا، محذرًا اللاعبين من الانتقال لعدة دوريات، كان من ضمنها الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وجود الدوري السعودي في القائمة جاء بسبب تأخر بعض الأندية في منح لاعبيها الأجانب للمرتبات لعدة أشهر، مما اضطر أكثر من لاعب لفسخ العقد من طرف واحد في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحذير بمثابة الصدمة لمسؤولي الكرة السعودية في ظل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، ومحاولات السيطرة على الجوانب المالية للأندية وكثرة الديون.

"انتظروا إيقاف الاتحاد السعودي لكرة القدم"

العقيلي واحد ممن أعربوا عن تخوفهم بعد هذا البيان، مطالبًا الأندية بتقنين أوضاعها منعًا لخطوات أكثر تطورًا من الاتحاد الدولي في المستقبل.

وكتب العقيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا استمر الحال على ما هو عليه، انتظروا وقف الاتحاد السعودي ومنعه من المشاركة في جميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي".

اذا استمر الحال على ماهو عليه انتظرو وقف الاتحاد السعودي ومنعه من المشاركه في جميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي 🤷‍♂️ pic.twitter.com/WFGYEKAH27 — خالد العقيلي (@aboazaz05) July 6, 2022

يذكر أن هذا التحذير وقع رغم أنه في عام 2018، قرر ولي العهد تسديد ديون كافة الأندية، كي تبدأ عهدًا جديدًا، لكن في كل مرة تتراكم الديون على الأغلبية.

اتحاد الكرة ووزارة الرياضة يحاولون مواجهة هذه المشكلة، فتم استحداث نظام شهادة الكفاءة المالية، الذي يمنع الأندية من إبرام أي صفقات جديدة، حال عدم تسديد الديون أو تسويها قبل انطلاق كل فترة انتقالات.

كذلك مؤخرًا تم الإعلان عن تطبيق نظام اللعب المالي النظيف، أسوةً بالأندية الأوروبية، في محاولة لمنع الأندية من تخطي نفقاتها حاجز إيراداتها.

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