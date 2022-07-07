لا يريد الرحيل بهدوء .. موري يتسبب في أزمة للنصر

اللاعب الأرجنتيني يتسبب في أزمة للنصر

تسبب المدافع الأرجنتيني فونيس موري في أزمة جديدة لنادي النصر، بسبب عدم رغبته في الرحيل بهدوء عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ما هي الأزمة التي تسبب فيها موري؟

موري انضم لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2021، قادمًا من نادي فياريال الإسباني، ولكنه لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، ليجد مطالبات عديدة برحيله عن العالمي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن موري طالب بالحصول على عقده كامل من النصر بالإضافة إلى الرواتب المتأخرة، لكي يفسخ عقده بالتراضي.

وأضافت الصحيفة أن فونيس تمسك بحقوقه المالية، بعد أن تم إخباره بعدم الحاجة لخدماته الموسم المقبل، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة جديدة للعالمي.

ماذا قدم فونيس مع النصر بالدوري السعودي؟

لعب المدافع الأرجنتيني مع نادي النصر 21 مباراة بواقع 1602 دقيقة، شتت الكرة 68 مرة، وتصدى لـ9 تسديدات من الخصوم، واعترض الهجمات 22 مرة.

ونسبة نجاحه في الالتحامات الثنائية 65.7%، كما أن نسبة التحاماته الهوائية الثنائية 67.9%، ونسبة تدخلاته الناجحة وصلت إلى 71.4%، ومرر الكرة 782 مرة، منها 662 تمريرة صحيحة.

المدافع الأرجنتيني سدد الكرة 7 مرات، منهم تسديدتين فقط على المرمى، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وحصل على 7 أخطاء وارتكب 15 خطأ، وحصل على الكارت الأصفر مرتين والأحمر مرة واحدة.

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