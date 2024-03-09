انتصر على ميسي ولكن.. منافس جديد يقترب من تحطيم رقم رونالدو الأوروبي!

هذا ما لم يحسب له الدون حسابًا!

لا يزال الإسباني بيبي رينا حارس فياريال الحالي قويًا بما فيه الكفاية بعمر 41 عامًا لينافس على رقم صامد باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو!.

ذلك هو رقم المشاركات الكلية في بطولات الاتحاد الأوروبي، الذي يتصدره رونالدو برصيد 196 مباراة، ويبدو رينا الأقرب للوصول إليه وهو يمتلك في رصيده الآن 192 مباراة.

وصل رينا إلى ذلك الرقم بعد الخسارة المذلة من مارسيليا في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي برباعية نظيفة لم يستطع رينا منعها.

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ووصل رينا الذي يمتلك في رصيده 36 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، إلى هذا الرصيد مع أندية ليفربول وبرشلونة وفياريال وبايرن ميونخ وإي سي ميلان ونابولي.

وكان رينا قد صرح في وقت سابق بأنه يريد البقاء في ملاعب كرة القدم لأطول وقت يستطيع البقاء عنده، قائلًا إنه "يخشى أن ينهي مسيرته بشكل غير ما يتصوره".