فيديو | بعد انتحال شخصيته .. سعود عبدالحميد يتحرك لمنع ورطة

نجم الهلال يتعرض لحالة انتحال شخصية..

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يهوى البعض انتحال شخصية اللاعبين والمشاهير بشكل عام، لخداع عشاقهم، وهو ما دفع سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، للتحرك جراء تعرضه لهذا.

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أحد الأشخاص قام بإنشاء حساب باسم نجم الزعيم عبر تطبيق "تيك توك"، وبدأ في نشر عدة مقاطع له، حتى ظن عدد ليس بالقليل من الجماهير أنه حساب رسمي بالفعل.

لكن عبدالحميد خوفًا من أي يتورط في أي أزمة من وراء ذاك الحساب، ظهر في فيديو، مؤكدًا أنه لا يملك أي حسابات على "تيك توك"، وموضحًا أنه إن فعل سيعلن ذلك بشكل رسمي بنفسه.

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يذكر أن سعود قاد الزعيم أول أمس الثلاثاء، للفوز أمام الاتحاد بثنائية نظيفة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد حاليًا الهلال لمواجهة الرياض غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن، قبل أن يحل ضيفًا على الاتحاد في إياب ربع النهائي الآسيوي في 12 من مارس الجاري.

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