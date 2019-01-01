انتبه.. الكالتشيو الحقيقي يلعب على الثالث والرابع!

في ظل حسم يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي، يتصارع ميلان وإنتر وروما ولاتسيو وأتالانتا وتورينو على المركزين الثالث والرابع

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

في كل عام تغيب المنافسة عن الدوري الإيطالي في هذه الأسابيع الأخيرة، ذلك بالطبع منذ أن بدأ يوفنتوس في سلسلة تتويجاته المتتالية منذ 2012، حين أصبح اليوفي وحده وخلفه 19 نادٍ لا يستطيعون مجاراته في أي شيء.

يوفنتوس وحيدًا في الصدارة ونابولي وحيدًا ــ إلى حد ما ــ في الوصافة، ومن ثم تبدأ المنافسة الشرسة على المقعدين الثالث والرابع، واللذين يؤهل كلاهما إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي هذا الموسم، يبدو الصراع الأقوى في الدوري الإيطالي بين المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بالأحرى على المركزين الثالث والرابع، واللذين تتصارع عليهما 6 أندية تتفاوت حظوظها وتتبدل في كل جولة.

إنتر في المركز الثالث وميلان في المركز الرابع، هذا هو الوضع حتى الآن، ولكنه من الممكن أن يتغير في الجولة المقبلة، كما كان مختلفًا عن ذلك قبل جولتين واليوم هو هكذا على ما هو عليه، لا شيء مضمون في هذه النقطة بالتحديد.

إنتر يمتلك 56 نقطة وخلفه ميلان رابعًا بـ 52 نقطة، أتالانتا في المركز الخامس بـ 51 نقطة، لاتسيو سادسًا بـ 48 نقطة ــ مع مباراة أقل ــ وبنفس الرصيد روما سابعًا وتورينو ثامنًا بفارق الأهداف فقط، أي أن الفارق بين صاحب المركز الثالث وصاحب المركز الثامن 6 نقاط فقط، والفارق بين صاحب المركز السادس وصاحب المركز السادس لا شيء، فقط فارق أهداف.

ما يزيد من حدة الصراع هي الصدامات بين الفرق الستة نفسها، ففي الجولة قبل الماضية لعب إنتر أمام لاتسيو، وفي الجولة المقبلة سيلعب إنتر أمام أتالانتا، فيما سيلعب ميلان أمام المتصدر يوفنتوس في مواجهة لا تبدو فيها حظوظ الروسونيري وفيرة، بمعنى أنه سيكون معرضًا لفقدان النقاط الثلاثة، وفي حال نجح أتالانتا في الفوز على إنتر سيخطف المركز الرابع من قبضته، فيتحول ميلان إلى المركز الخامس بعدما كان ثالثٌا منذ أسبوعين فقط.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

في الجولة التي تليها سيلعب ميلان أمام لاتسيو، في مواجهة قد تذهب بميلان إلى المركز الثامن في حال خسرها بعد خسارة يوفنتوس، ومن الممكن أن تعيده إلى المركز الثالث، أي أن هذا الأسبوع يمثل لميلان معركة التدحرج بين المركزين الثالث والثامن، مباراتين فقط.

وفي الجولة التي تليهم سيلعب إنتر ميلان أمام روما، بينما سيصطدم أتالانتا بنابولي، أي أنه في كل جولة يصطدم فريقان على الأقل من الـ 6 المتنافسين، أو يصطدم أحدهما بثنائي القمة يوفنتوس ونابولي، هذه المعارك هي من ستشكل ملامح المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا في النهاية.

في الموسم الماضي ظل الصراع محتدمًا بين إنتر ميلان ولاتسيو حتى آخر دقيقة، وبينما كان لاتسيو ينتظر صافرة الحكم من أجل إعلان تأهله رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا، جاء فينسينو بضربة رأسية حسم بها المقعد الأوروبي للنيراتزوري، جنون بات بين 6 أندية هذا العام وليس ناديين فقط.

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الكرة الآن في ملعب الجميع، في والفيصل سيكون قدرة كل نادٍ من هؤلاء على الفوز بأكبر عدد من النقاط المتاحة، وخسارة أقل قدر منها، وإن كنا لا نعلم أسماء المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا، ولا نعلم أيضًا من يستحق منهم الفوز في نهاية الصراع، إلا أننا نعرف جيدًا أن هذا الصراع يعد الأمتع منذ سنوات في الدوري الإيطالي.